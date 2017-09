"Wyspa przetrwania": Kłótnie uczestników

W piątek, 8 września, będzie można zobaczyć pierwszą odsłonę przygodowego reality-show zatytułowanego "Wyspa przetrwania". 16 uczestników na jednej z bezludnych wysp archipelagu Fidżi, będzie musiało przetrwać jak najdłużej, organizując sobie życie. Od zdobycia jedzenia i zapewnienia dachu nad głową aż po uczestnictwo w wycieńczających konkurencjach.

Od początku temperatura na tytułowej wyspie jest gorąca /Polsat

Już w premierowym odcinku, przy budowie szałasu, dojdzie między uczestnikami do spięcia.



"Jak Grzechu się kąpie to znaczy, że ma wyje... na nas. My tu zapier..., pot cieknie po jajach, nie żarliśmy niczego..." - mówi wyraźnie zirytowany Maciej Klotz, menadżer i były komandos, zwany przez uczestników "Klockiem".

Co na to Grzegorz Morawski, na co dzień inżynier mechanik, najstarszy uczestnik show?

Odpowiedź już w piątek o 20:00 w nowym programie Polsatu.