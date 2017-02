"Wojenne dziewczyny": To nie jest odpowiedź na "Czas honoru"

"Wojenne dziewczyny" to nowy serial, opowiadający o trzech młodych Polkach, których losy u progu dorosłego życia splatają się w okupowanej Warszawie. Produkcja zadebiutuje 5 marca na antenie TVP1.

Aleksandra Pisula, Vanessa Aleksander i Marta Mazurek na konferencji prasowej serialu "Wojenne dziewczyny" /AKPA

Trzynastoodcinkowy serial "Wojenne dziewczyny" będzie emitowany w TVP1 w niedziele wieczorem, począwszy od 5 marca. W środę, 8 lutego, odbyła się konferencja prasowa serialu zorganizowana przez Telewizję Polską i producenta Akson Studio.

- "Wojenne dziewczyny" nie są odpowiedzią na "Czas honoru", bo ten nowy serial w większym stopniu opowiada o emocjach. To kino psychologiczne, a "Czas honoru" był kinem akcji. Tamta historia była opowiadana głównie z perspektywy mężczyzn, a tu jest odwrotnie - powiedział Michał Kwieciński, producent "Wojennych dziewczyn", w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.



Michał Kwieciński wyjaśnia, że ideą powstania "Wojennych dziewczyn" był brak filmu, który prezentuje wojnę z punktu widzenia kobiet. Scenarzysta Marek Kreutz pracował nad scenariuszem przez dwa lata, a inspiracją była książka Łukasza Modelskiego "Dziewczyny wojenne".



Bohaterki serialu "Wojenne dziewczyny" to Irka, Ewka i Marysia. Każda z nich wywodzi się z innego środowiska - Irka pochodzi z inteligenckiej, patriotycznej rodziny, Ewka ze środowiska drobnych przestępców, a Marysia jest córką bogatego żydowskiego przemysłowca z Łodzi. Ich losy splatają się w okupowanej Warszawie. Tytułowe "Wojenne dziewczyny" stają do często beznadziejnej walki o ideały. Aby była ona skuteczna, każda z bohaterek musi przejść wewnętrzną przemianę. Pomimo wojny nie chcą stracić tego, co mają najcenniejsze - szacunku do samych siebie.

Zdjęcie Kadr z serialu "Wojenne dziewczyny" / TVP

W postacie trzech głównych bohaterek wcieliły się aktorki młodego pokolenia: Aleksandra Pisula (Marysia), Marta Mazurek (Irka), Vanessa Aleksander (Ewa). W roli matki Irki widzowie zobaczą Danutę Stenkę, natomiast brata Irki gra Michał Czernecki. W serialu wzięło udział ponad 200 aktorów i 2000 statystów. Zdjęcia będą powstawać w ponad 280 obiektach m.in. na terenie Warszawy, Lublina, Konstancina-Jeziornej, Żyrardowa, Góry Kalwarii, Sochaczewa i Łęczycy.

Reżyserem serialu jest Michał Rogalski, który ma na swym koncie m.in. takie produkcje, jak "Czas Honoru", "Letnie Przesilenie", "Przepis na życie.