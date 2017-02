Wiosna w TVP: Co nas czeka?

Seriale historyczne "Wojenne dziewczyny" i "Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać", nowy program poranny "Dzień dobry, Polsko!" oraz program muzyczny "O!Polskie przeboje", który ma wyłonić wykonawców tegorocznego koncertu Debiuty w Opolu - to nowości w wiosennej ramówce TVP.

Jacek Kurski podczas prezentacji wiosennej ramówki TVP /Jordan Krzemiński /AKPA

"Telewizja Polska jest dla ludzi, Telewizja Polska jest po to, żeby być z Polakami w najważniejszych momentach i tak jak rozpoczęliśmy ten rok, wielkim sukcesem - 'Sylwestrem z Dwójką', tak myślę będzie z ramówką wiosenną" - powiedział w poniedziałek, 27 lutego, na konferencji prasowej prezes TVP Jacek Kurski.

"Polacy chcą być z Telewizją Publiczną, a my robimy wszystko, żeby temu zadaniu i temu oczekiwaniu sprostać" - dodał. W ocenie prezesa TVP to, co przygotowała Telewizja Polska jest "naprawdę ofertą najwyższej jakości i w poszanowaniu dla gustów i oczekiwań widzów".

Zaznaczył jednak, że "prawdziwa ramówka", która byłaby dla niego "ramówką szczęścia i realizacji marzeń" będzie ta, którą po zwiększonym finansowaniu, TVP będzie mogła przedstawić za kilka miesięcy.

1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", TVP1 zaprosi widzów na pierwszy odcinek serialu "Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać" (godz. 20:30) w reż. Jerzego Zalewskiego. Serial opowiada historię 20-letniego Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim "Rój", który po stracie starszego brata, staje na czele oddziału partyzanckiego i przez kolejnych 6 lat kontynuuje walkę o wolną Polskę z sowieckim okupantem, siejąc postrach wśród funkcjonariuszy UB i kolaborantów.

Czasy okupacji niemieckiej przypomni od 5 marca nowy serial Jedynki "Wojenne dziewczyny" w reż. Michała Rogalskiego. Produkcja opowiada losy trzech młodych kobiet, które podczas II wojny światowej łączą siły i walczą z okupantem. W postacie trzech głównych bohaterek wcielają się aktorki młodego pokolenia: Aleksandra Pisula (Marysia), Marta Mazurek (Irka), Vanessa Aleksander (Ewa).

Na antenie TVP1 zadebiutował także nowy program poranny "Dzień dobry, Polsko!". Od poniedziałku do piątku, o godz. 6:00, widzów budzić będą: Paulina Chylewska i Maciej Kurzajewski, Anna Popek i Tomasz Mandes, Katarzyna Burzyńska i Krystian Kukułka, Anna Lucińska i Rafał Patyra oraz Anna Matusiak i Michał Cholewiński. "Energetyzujący program poranny, ciekawi goście, interesujące wydarzenia to wszystko zapewni widzom 'Dzień dobry, Polsko!'" - przekonuje TVP.

Jedynka przygotowała także muzyczną atrakcję dla fanów festiwalu w Opolu. W soboty, od 4 marca, o godz. 18:35, emitować będzie "O!Polskie przeboje" - program, który poprzez kolejne etapy eliminacji, wyłoni czterech uczestników koncertu Debiuty w ramach KFPP Opole. "W programie nie zabraknie anegdot związanych z powstawaniem znanych przebojów, wzbogacą go także archiwalne nagrania" - zapewniają twórcy "O! Polskich przebojów". Program poprowadzą Anna Maciejewska i Anna Butrym, oceną wykonawców zajmą się m.in. Paweł Sztompke i Piotr Iwicki.

Telewizja Polska nie zapomniała także o fanach filmów dokumentalnych. Na TVP1 będzie można zobaczyć m.in. drugą serię dokumentu "Młodzi lekarze". "Widzowie poznają sześcioro lekarzy u progu kariery zawodowej, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Kamera towarzyszyć im będzie zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym" - opisują autorzy dokumentu.

Ponadto w Jedynce i Dwójce pojawią się filmy dokumentalne poruszające tematykę społeczną, międzynarodową, jak i przyrodniczą i poświęconą zjawiskom otaczającego nas świata. Na wiosnę telewizja publiczna przygotowała 8 cykli dokumentalnych: TVP1 - "Fascynujący świat", "Nasz świat w Jedynce", "Historia w Jedynce", "Dokument przed północą", "Natura w Jedynce", "BBC w Jedynce" a także serial paradokumentalny "Komisariat" oraz na antenie TVP2 - "Czy świat oszalał", "Świat bez fikcji" i "Rodzinne oglądanie".

W tym roku, 3 maja, swoje 10. urodziny obchodzić będzie TVP Historia. Z tej okazji na antenie nie zabraknie nowych seriali i filmów dokumentalnych: "Śladami zbrodni i walki 1944-1956", "Kulisy II wojny światowej", "II wojna światowa na Bałkanach" czy "Kryptonim Prorok".

Na głównych antenach TVP nie zabraknie także programów publicystycznych, w tym "Magazyn śledczy Anity Gargas" (TVP1, środa 21.25), "Sprawa dla reportera" Elżbiety Jaworowicz (TVP1, czwartek 21:15), a także debata o aktualnej tematyce społeczno-politycznej Jana Pospieszalskiego "Warto rozmawiać" (TVP1, czwartek, 22:25). Natomiast TVP2, co niedzielę zaproponuje "Południk Wildsteina", a TVP INFO kontynuować będzie m.in. "Studio Polska" czy "W tyle wizji".