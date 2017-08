Wiktoria Omyła: Nie mam czasu na wakacje

Tegoroczne wakacje Wiktoria Omyła spędza głównie na sali treningowej, gdzie intensywnie przygotowuje się do jesiennych turniejów tańca. Nie planuje długiego urlopu, ma jednak nadzieję na romantyczny weekend za miastem w towarzystwie swojego nowego partnera.

Niestety na razie nie mam czasu na odpoczynek - przekonuje Wiktoria Omyła /Jarosław Antoniak /MWMedia

Letnie miesiące to dla Wiktorii Omyły czas wytężonej pracy. Aby udoskonalić sylwetkę, regularnie ćwiczy na siłowni, a efektami treningów dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. Przede wszystkim jednak gwiazda przygotowuje się do turniejów tańca, w których zamierza uczestniczyć już jesienią. Pierwszy z nich odbędzie się 30 września w Białymstoku. - Najważniejszy turniej, który mnie czeka, będzie 26 listopada, to mistrzostwa Polski. To mój cel, mam nadzieję, że wyjdzie dobrze, nie chcę zapeszać, trenuję i czekam - mówi Wiktoria Omyła agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Wakacje tancerka spędza głównie na sali tanecznej i w klubie fitness. Aby dać ciału możliwość zregenerowania się, stara się pamiętać chociaż o krótkim codziennym relaksie. Zazwyczaj jest to drzemka po obiedzie lub chwila tylko dla siebie pomiędzy treningami tańca a siłownią. Rzadko jednak może pozwolić sobie na więcej wolnego. - Cały czas coś mam, gdzieś wychodzę, jest jakiś event, trzeba się gdzieś pokazać, komuś pomóc, może prywatna lekcja - niestety na razie nie mam wakacji i odpoczynku - opowiada Omyła.

Ze względu na obowiązki zawodowe gwiazda nie może pozwolić sobie na dłuższy wakacyjny wyjazd. Ma jednak nadzieję, że uda jej się spędzić chociaż kilka dni w otoczeniu najbliższych. - Może uda się jakiś romantyczny weekend poza Warszawą z Mateuszem, odwiedzę też na pewno rodziców w rodzinnym domu - zapowiada tancerka.

Wiktoria Omyła jest obecnie związana z Mateuszem "Góralem" Jarzębiakiem, uczestnikiem programu "Top Model" oraz finalistą konkursu Mister Polski 2017.