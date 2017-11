Wigilia w Polsacie bez "Kevina samego w domu"

To nie do wiary. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Polsat nie pokaże w tegoroczne Boże Narodzenie filmu "Kevin sam w domu". Co się stało?

W tym roku Wigilia bez "Kevina samego w domu" /materiały prasowe

Kilkanaście dni temu ogłoszono, że w Wigilię - jak co roku - zostanie na antenie Polsatu wyemitowany film "Kevin sam w domu". "Nie możemy odejść od tradycji" - oświadczył Maciej Stec, członek zarządu telewizji Polsat.



Teraz okazuje się, że Polsat zmienił jednak plany i w Święta Bożego Narodzenia nie pokaże kultowego hitu, który rok temu przed telewizyjne ekrany przyciągnął ponad 4,3 mln widzów.



Co zastąpi "Kevina samego w domu"? Jak wynika z opublikowanej właśnie ramówki na grudzień, w Wigilię o 20:00 Polsat pokaże film"Kevin sam w Nowym Jorku", czyli drugą cześć przygód rezolutnego chłopca granego przez Macaulaya Culkina. Film zostanie powtórzony w pierwszy dzień świąt o 16:05.

Przypomnijmy, że "Kevin sam w domu" obchodzi w tym roku 27. rocznicę premiery kinowej. Produkcja opowiadająca o tytułowym bohaterze, który przypadkiem pozostawiony przez rodzinę, broni domu przed dwójką włamywaczy, była najpopularniejszym filmem 2016 roku w polskiej telewizji. Tym razem "Kevin" nie powtórzy tego sukcesu i nie będzie towarzyszył milionom Polaków podczas wigilijnej kolacji.