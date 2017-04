Wielkanocna okładka gazety z "Żywotem Briana"

Nie słyszeliście nigdy o "Głosie Wągrowieckim"? Wielkanocny numer gazety, na którego okładce znalazł się fotos z filmu "Żywotu Briana", z pewnością zapewni tytułowi darmową reklamę.

Okładka "Głosu Wegrowieckiego" robi prawdziwą furorę w mediach społecznościowych. Pomysł, by świąteczny numer gazety zilustrować fotosem z obrazoburczego filmu brytyjskiej grupy Monty Python, wydaje się utrzymany w duchu "Latającego cyrku...".

"Żywot Briana" ukazuje perypetie tytułowego bohatera, który urodziwszy się w domu obok betlejemskiej stajenki, przez pomyłkę zostaje wzięty za Mesjasza.



Film, który parodiował religijny fundamentalizm, był przez wiele lat zakazany w wielu krajach, m.in. Wielkiej Brytanii, Irlandii i Norwegii. Przed kinami, które wyświetlały obraz, odbywały się pikiety i demonstracje.



Z biegiem czasu krytycy obrazoburczego dzieła Monty Pythona złagodzili swoje stanowisko. W 2015 roku angielskie miasto Bournemouth po 30 latach po raz pierwszy pokazało dzieło Pythonów. Było to ostatnie miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązywał zakaz wyświetlania filmu.



Redakcja "Głosu Węgrowieckiego" broni się na Facebooku. "Kto czyta Głos, a nie tylko zajawki, to zapewne wie, że wewnątrz gazety znajduje się artykuł kulturalny: Męka Pańska w filmie. Okładka nawiązuje do tego artykułu i nie jest to efekt pomyłki".