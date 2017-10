"Wataha 2": Siła kobiet

Kiedy rzeczywistość wymyka się spod kontroli, silne kobiety biorą sprawy w swoje ręce. Tak dzieje się w drugim sezonie serialu HBO "Wataha". Iga Dobosz (Aleksandra Popławska), Alsu (Anna Donchenko) i Marta Siwa (Anita Jancia Prokopowicz) to trzy bohaterki, które różni niemal wszystko, a łączy jedno - stawiają czoła problemom, bez względu na osobiste koszty. Wszystkie też tworzą ważne relacje z głównym bohaterem - Wiktorem Rebrowem (Leszek Lichota).

Gdy w kryjówce Rebrowa w bieszczadzkiej głuszy pojawia się Alsu, Wiktor nie zdaje sobie sprawy, jakie to będzie miało dla niego konsekwencje. Alsu to Ukrainka, której udało się uciec z nielegalnego przemytu imigrantów. Jest głodna i zdesperowana. Prosi Rebrowa, aby pomógł jej odnaleźć syna. Chce żyć lepiej, bezpieczniej i godniej. Niewiele mówi o sobie, ale Rebrow czuje, że Alsu coś ukrywa, chce się dowiedzieć od niej więcej. Ich relacje od początku są trudne, chłodne i pozbawione zaufania.



- Zarówno Alsu, jak i Rebrow zostali zmuszeni do ucieczki i ukrywania się przed światem. Spotkanie tak różnych osobowości będzie ważnym punktem zwrotnym w życiu obydwojga i na zawsze odmieni ich życie - mówi Anna Donchenko, aktorka występująca w roli Alsu.

Zniknięcie Marty Siwej jest dla Rebrowa punktem zwrotnym. Przyjaźni się z nią od dzieciństwa, to ona razem z Łuczakiem pomagała mu przetrwać w ukryciu przez ostatnie lata, zapewniając mu jedzenie i niezbędne lekarstwa. Rebrow bezgranicznie jej ufał i wiedział, że zawsze mógł na nią liczyć. Marta pomogła mu stanąć na nogi po tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce kilka lat wcześniej. Do momentu zniknięcia Marta pracowała w ośrodku dla uchodźców - była lekarką i starała się pomagać bardziej, niż wymagała od tego jej praca. Istotnym elementem całej układanki jest też przyjaźń, która zawiązała się między Martą, Rebrowem i Grzywą we wczesnym dzieciństwie, a z biegiem lat została wystawiona na największą próbę.

- Marta znika. Nikt nie wie, co się z nią dzieje. Zapada się pod ziemię. Ostatnią rzeczą, którą udaje jej się zrobić jest telefon do prokurator Dobosz. Teraz to ona i Rebrow są jej jedyną szansą - mówi Anita Jancia Prokopowicz o sytuacji Marty Siwej.



Prokurator Dobosz staje się, obok Rebrowa, najistotniejszą postacią serialu. Jej działania doprowadziły do tego, że dziś Rebrow musi się ukrywać. Teraz bohaterowie się spotykają. Pojawia się, pytanie, czy będą w stanie sobie zaufać, pomóc, żeby znaleźć Martę, odszukać winowajców. Dobosz bezkompromisowo prowadzi śledztwo, nie ufa nikomu, nie stosuje taryfy ulgowej dla nikogo. Nie wierzy w proste rozwiązania. Jednocześnie w toku śledztwa rozwija się jej relacja z agentem ABW, Halmanem, który stara się pomóc.

- Dobosz wie, że pomyliła się co do Rebrowa, a świadomość, że złamała życie niewinnemu człowiekowi, prześladuje ją - mówi o swojej roli Aleksandra Popławska. - W tym sezonie Dobosz będzie bardziej ludzka, będzie w niej więcej wątpliwości, strachu, słowem - emocji. Jej postać jest w tym sezonie mocno rozbudowana i mocno wysuwa się na pierwszy plan.

Historie bohaterek oraz ich wpływ na losy Wiktora Rebrowa można śledzić w HBO oraz w serwisie HBO GO, w którym dostępne są już dwa odcinki serialu. Premiera antenowa drugiego odcinka "Watahy" odbędzie się w najbliższą niedzielę, 22 października w HBO, a w HBO GO w tym samym momencie pojawi się już trzeci odcinek produkcji.