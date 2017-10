"Wataha 2": Równoczesna premiera w 19 krajach

Po raz pierwszy w historii europejskiego HBO premiera serialu produkcji HBO Europe - "Wataha" - odbędzie się równocześnie w 19 krajach.

Akcja serialu rozpoczyna się cztery lata po wydarzeniach pierwszego sezonu. Pogranicze jest niespokojne, coraz więcej ludzi nielegalnie przekracza granice, a Straż Graniczna funkcjonuje pod ogromną presją. Po odkryciu makabrycznej zbrodni na granicy prokurator Dobosz (Aleksandra Popławska) otrzymuje zadanie poprowadzenia śledztwa i pełna obaw wraca w Bieszczady.

- Ten serial jest bardzo aktualny, teraz jeszcze bardziej niż w pierwszym sezonie. Nasza serialowa granica, która jest granicą Unii Europejskiej, i odbywający się na niej przemyt ludzi, broni, narkotyków - to wszystko zdarza się na tej granicy w realnym życiu - mówi Aleksandra Popławska.

- Myślę, że to, co jest siłą Watahy to jej zakorzenienie w realiach miejsca i czasu. Oczywiście Wataha pozostaje przede wszystkim ciekawą opowieścią, ale opowiada historie ludzi, którzy na co dzień obcują z dramatem ludzkim i myślę, że pokazuje w bardzo jaskrawy sposób, że nie ma łatwych odpowiedzi, żadnych szablonów na to, co się dzieje na granicy. Że rzeczywistość jest złożona. Ja myślę, że właśnie takie seriale mają szanse pokazać szerokiej widowni, że świat jest trochę bardziej skomplikowany - dodaje Kasia Adamik.

- W drugim sezonie spotykamy Rebrowa w momencie, w którym ma szansę wrócić i zmierzyć się ze sprawami, które nie zostały załatwione i które myślał, że może ukryć. Ta potrzeba zdeterminowała i stworzyła Rebrowa w drugim sezonie - mówi Leszek Lichota.

Rebrow (Leszek Lichota), ścigany przez wymiar sprawiedliwości, ukrywa się w bieszczadzkiej głuszy. Zmaga się z dziką naturą, a kontakt utrzymuje tylko z dwojgiem przyjaciół - Łuczakiem (Jacek Lenartowicz) i Martą (Anita Jancia-Prokopowicz). Wszystko zmienia się, gdy w jego kryjówce pojawia się nielegalna imigrantka - Alsu (Anna Donchenko).

- Musiałam wcielić się w rolę postaci, która znajduje się na pewnej granicy i której natura nie jest zbalansowana wewnętrznie. Dla mnie to było niesamowicie ciekawym doświadczeniem, aby móc zagrać taką kobietę. Kreując postać Alsu, zależało mi przede wszystkim, aby pokazać jej siłę, wiarę i człowieczeństwo - mówi Anna Donchenko.



Zdjęcie Leszek Lichota i Anna Donchenko w drugim sezonie serialu "Wataha" / Krzysztof Wiktor / HBO

Ważną postacią serialu jest Markowski (Andrzej Zieliński), który trzyma swoich podwładnych twardą ręką, zyskał ich zaufanie, ale sprawy sprzed lat nie dają mu spokoju.

- Markowski jest w trudnej sytuacji, bo jest między przysłowiowym młotem a kowadłem, nie wie, komu ufać. Próbuje dalej prowadzić śledztwo sprzed czterech lat, ale nie jest to łatwa sytuacja, bo jednocześnie musi wykonywać swoje obowiązki. Pojawiają się nowe wątki, otwarcie tego sezonu jest dosyć mocne i kiedy to otwarcie następuje, zszokowani są wszyscy - mówi Andrzej Zieliński.

Drugi sezon, składający się z sześciu odcinków, ponownie przeniesie widzów w Bieszczady, które tym razem pokażą swoje mroczniejsze i bardziej dzikie oblicze. Zdjęcia były realizowane przez pięć miesięcy od października do lutego w kilkudziesięciu lokalizacjach w Bieszczadach w Polsce, ale także na Ukrainie, niejednokrotnie w bardzo trudnych warunkach.

- Nie jest przypadkiem, że ten drugi sezon kręciliśmy zimą, ona doskonale odzwierciedla stan ducha bohaterów. Mieliśmy szczęście, że w tym roku w Bieszczadach zima zaczęła się od razu, jak zaczęliśmy zdjęcia. Ona czasami nas przerosła, czasami narzuciła rytm i tempo pracy, czasami musieliśmy uznać jej wyższość. Wszystko to sprawiło, że efekt na ekranie jest jeszcze bardziej interesujący. Zawsze krew wygląda lepiej na śniegu niż na błocie - mówi Leszek Lichota.



Wideo Wataha, sezon 2 - nowy materiał z planu serialu

- Od początku było jasne, że ‘Wataha’ to przede wszystkim piękno gór i ich tajemnice. Wspólnie z Kasią Adamik, operatorem Tomkiem Augustynkiem i scenografem Pawłem Jarzębskim mocno pracowaliśmy nad tym, aby wizualnie to piękno uchwycić i mam wrażenie, że ta strona wyszła lepiej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać - dodaje Jan P. Matuszyński.

W serialu - poza Ukrainką Alsu - pojawia się wiele nowych postaci. Jedną z nich jest Adam Halman, porucznik ABW, którego w serialu zagrał Grzegorz Damięcki.

- Halman jest przedstawicielem porządku, urzędnikiem państwowym, pracuje ku chwale ojczyzny. Jest dobrym, sumiennym oficerem wywiadu. Ale to jest dopiero ta pierwsza warstwa tego ciasteczka, a farsz składa się z gwoździ, drutu i tłuczonego szkła. I to jest najbardziej interesujące - opowiadanie o ludziach, którzy nie są w stu procentach źli lub w stu procentach dobrzy. Taki właśnie jest Halman - mówi Grzegorz Damięcki.

Zdjęcie Grzegorz Damięcki i Aleksandra Popławska na planie drugiego sezonu "Watahy" / Krzysztof Wiktor / HBO

W drugim sezonie będzie można zobaczyć także aktorów młodego pokolenia: znanych z pierwszego sezonu Dagmarę Bąk oraz Macieja Mikołajczyka, a także nowe postaci - Weronikę Humaj w roli asystentki Igi Dobosz i Matyldę Damięcką jako pracownicę Straży Granicznej. W nowej roli - pracownika tartaku, mającego związki ze światem przestępczym, pojawia się Piotr Żurawski.

Premiera drugiego sezonu Watahy odbędzie się w niedzielę, 15 października w HBO GO i HBO o godz. 20.10, powtórka w HBO3 o godz. 21. W weekend 14 i 15 października kanał HBO wraz z pierwszym odcinkiem Watahy będzie odkodowany. W serwisie HBO GO dwa odcinki serialu będą dostępne od rana w dniu premiery. W HBO GO kolejne odcinki "Watahy" będą się pojawiały z tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do emisji w HBO.



Wideo Wataha, sezon 2 - premiera 15 pażdziernika w HBO i HBO GO

Po raz pierwszy w historii europejskiego HBO premiera serialu produkcji HBO Europe odbędzie się równocześnie w 19 krajach w niedzielę, 15 października- w Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii w HBO Nordic, w Hiszpanii w HBO España, w Europie Środkowej w HBO GO w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Macedonii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Mołdawii, Kosowie, a w Polsce w HBO i HBO GO.