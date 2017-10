"Wataha 2": Ponad milion widzów premierowego odcinka

Ponad milion widzów obejrzało pierwszy odcinek nowego polskiego serialu HBO Wataha w ciągu pierwszego tygodnia emisji serialu. Kolejne odcinki pojawiają się w każdą niedzielę o godz. 20.10 w HBO oraz z tygodniowym wyprzedzeniem w HBO GO.

Leszek Lichota w drugim sezonie serialu "Wataha" /Krzysztof Wiktor /HBO

Pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu HBO Wataha obejrzało łącznie 1 165 389 widzów w ciągu pierwszego tygodnia emisji. Są to połączone wyniki oglądalności w kanałach linearnych HBO, serwisach HBO GO i HBO OD.

Premierowa emisja na antenie HBO w niedzielę, 15 października, uzyskała zasięg 719 538 widzów. Jest to najlepszy wynik oglądalności filmu czy serialu w HBO w tym roku. Premiera była odkodowana na antenie HBO.

- Szczególnie cieszy mnie rosnąca popularność serwisu HBO GO. Z odcinka na odcinek coraz więcej osób ogląda ‘Watahę’ w HBO GO przed premierą antenową. Drugi sezon ‘Watahy’ w HBO GO ogląda trzy razy więcej osób niż pierwszy sezon - mówi Michał Kozicki, prezes HBO Polska. - Obserwujemy, że coraz więcej osób ogląda, gdzie chce i kiedy chce, korzystając przede wszystkim z serwisu HBO GO, a także z HBO OD i nagrywania na dekoderze, co widzimy również w wynikach odroczonej oglądalności.

Drugi sezon serialu HBO "Wataha" ponownie dzieje się w Bieszczadach, cztery lata po wydarzeniach pierwszego sezonu. Pogranicze jest niespokojne, coraz więcej ludzi nielegalnie przekracza granicę, a Straż Graniczna funkcjonuje pod ogromną presją.



Po odkryciu makabrycznej zbrodni na granicy prokurator Dobosz (Aleksandra Popławska) otrzymuje zadanie poprowadzenia śledztwa i pełna obaw wraca w Bieszczady. Markowski (Andrzej Zieliński) twardą ręką trzyma watahę, zyskał zaufanie swoich podwładnych, ale sprawy sprzed lat nie dają mu spokoju. Rebrow (Leszek Lichota) ścigany przez wymiar sprawiedliwości ukrywa się w bieszczadzkiej głuszy. Wszystko zmienia się, gdy nagle znika przyjaciółka Rebrowa - Marta (Anita Jancia Prokopowicz), a w jego kryjówce pojawia się nielegalna imigrantka - Alsu (Anna Donchenko).

Premierowe odcinki "Watahy" są emitowane w każdą niedzielę o godz. 20.10 w HBO, a z tygodniowym wyprzedzeniem w każdą niedzielę od rana w HBO GO.