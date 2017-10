"Ultraviolet": Polski serial w gwiazdorskiej obsadzie

Na 25 października zaplanowano premierę nowego serialu stacji AXN "Ultraviolet".

"Ultraviolet" emitowany będzie w środy o godz. 22 w AXN

Serial "Ultraviolet" opowiada historię trzydziestoletniej Oli Serafin (Marta Nieradkiewicz), którą osobiste przejścia zmusiły do opuszczenia Londynu i powrotu do rodzinnej Łodzi. Pewnej nocy, prowadząc samochód, jest świadkiem tragicznego zdarzenia. Policja uznaje je za samobójstwo i zamyka sprawę, z czym nie zgadza się Ola. Decyduje się znaleźć wyjaśnienie na własną rękę i szuka pomocy w internecie. Znajduje grupę detektywów amatorów, rozwiązujących sprawy, których nie jest w stanie wyjaśnić policja i przyłącza się do nich.



Na ekranie, obok Marty Nieradkiewicz, zobaczymy również: Agatę Kuleszę, Bartłomieja Topę, Sebastiana Fabijańskiego, Weronikę Rosati, Katarzynę Herman i Mateusza Damięckiego.



Za reżyserię serialu odpowiadają Jan Komasa ("Miasto 44", "Sala samobójców") i Sławomir Fabicki ("Miłość"). W produkcję zaangażowani są także twórcy amerykańscy - producentami wykonawczymi są Wendy West ("Dexter". "Czarna lista") i Barry Josephson ("Kości", "Zaczarowana", "Bardzo Dziki Zachód").



Scenarzystami "Ultravioletu" są Igor Brejdygant ("Palimpsest", "Paradoks", "Zbrodnia"), Agnieszka Pilaszewska ("Samo życie", "Przepis na życie"), Błażej Dzikowski (cztery części serii "Legendy Polskie"), Filip Kasperaszek ("A Story About Ian", "Nantucket sun") i Paulina Murawska ("Komisarz Alex", "Być jak Kazimierz Deyna").



"Ultraviolet" inspirowany jest książką Deborah Halber "The Skeleton Crew" oraz osobistymi doświadczeniami producentki Wendy West.