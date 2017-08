"Ultraviolet": Kolejne gwiazdy w obsadzie

Do obsady serialu kryminalnego "Ultraviolet" dołączyli kolejni aktorzy. Na planie pojawili się Weronika Rosati, Katarzyna Herman i Mateusz Damięcki. Na ekranie widzowie zobaczą ich obok m.in. Sebastiana Fabijańskiego, Marty Nieradkiewicz, Agaty Kuleszy i Bartłomieja Topy.

Mateusz Damięcki na planie "Ultravioletu" /AXN /materiały prasowe

Weronika Rosati zagra w odcinku, w którym policja i grupa Ultraviolet wyjaśniają sprawę tajemniczych samobójstw nastolatków. Rosati znana jest m.in. z roli w "Obławie" czy w nominowanym do Oscara filmie "W ciemności" Agnieszki Holland. W zagranicznych produkcjach pracowała u boku takich gwiazd jak Sharon Stone, Winona Ryder, Christopher Walken, Al Pacino i Sylvester Stallone.

Katarzyna Herman zagra Sylwię Hardej - dziennikarkę, która pomaga grupie "Ultraviolet" w rozwiązaniu sprawy niewyjaśnionych zaginięć kobiet. Aktorka znana jest z ról w takich serialach i filmach jak "Pokot", "Ekipa", "Oszukane", czy "Wszystko, co kocham".

Mateusz Damięcki wcieli się w Adriana Szmita, jednego z członków grupy "Ultraviolet". Rozpoznawalność przyniosły mu role w takich serialach i filmach jak: "Egzamin z życia", "Teraz albo nigdy!", "Jutro idziemy do kina" czy "Kochaj i tańcz".

Serial "Ultraviolet" opowiada historię trzydziestoletniej Oli Serafin, którą osobiste przejścia zmusiły do opuszczenia Londynu i powrotu do rodzinnej Łodzi. Pewnej nocy, prowadząc samochód, jest świadkiem tragicznego zdarzenia. Policja uznaje je za samobójstwo i zamyka sprawę, z czym nie zgadza się Ola. Decyduje się znaleźć wyjaśnienie na własną rękę i szuka pomocy w Internecie. Znajduje grupę detektywów amatorów, rozwiązujących sprawy, których nie jest w stanie wyjaśnić policja i przyłącza się do nich.

Za reżyserię odpowiadają Jan Komasa ("Miasto 44", "Sala samobójców") i Sławomir Fabicki ("Miłość", "Z odzysku"). W produkcję zaangażowani są także twórcy amerykańscy - producentami wykonawczymi są Wendy West ("Dexter", "Czarna lista") i Barry Josephson ("Kości", "Zaczarowana").

Premiera "Ultravioletu" odbędzie się 25 października w AXN.