"Ultraviolet": Hakerzy i tajemnicze morderstwo

W Warszawie odbył się pokaz prasowy nowego serialu stacji AXN "Ultraviolet". Na imprezie ie zabrakło gwiazd produkcji.

Jedną z ról zagra w serialu "Ultraviolet" Mateusz Damięcki /AKPA

"Ultraviolet" to kryminalna produkcja, w której tajemnice i niewyjaśnione przez policję sprawy rozwiązuje tytułowa grupa Ultraviolet, działająca w sieci i wykorzystująca do tego siłę nowych technologii. Do grupy dołącza Ola Serafin (Marta Nieradkiewicz), którą osobiste przejścia ściągnęły z Londynu do rodzinnej Łodzi. Pewnej nocy jest świadkiem tragicznego zdarzenia, wskutek którego ginie młoda dziewczyna. Policja zamyka sprawę, uznając ją za samobójstwo, ale główna bohaterka nie poddaje się i chce rozwiązać sprawę na własną rękę. Przez internet poznaje grupę ludzi rozwiązujących tego typu sprawy, dlatego Serafin postanawia się do nich przyłączyć.



Serial ma 10 odcinków, a na ekranie poza wspomnianą Martą Nieradkiewicz, będzie można zobaczyć również m.in. Sebastiana Fabijańskiego, Mateusza Damięckiego, Agatę Kuleszę, Bartłomieja Topę, Marka Kalitę, Paulinę i Karolinę Chapko. Za reżyserię odpowiada Jan Komasa oraz Sławomir Fabicki.



- W serialu "Ultraviolet" wcielam się w rolę Adriana Szmita - chłopaka do towarzystwa. Żyjemy w takim świecie, gdzie nie ma już zbyt wielu tajemnic dookoła nas i z pewnych spraw tajemnic się już po prostu nie robi. Taka funkcja w społeczeństwie istnieje od wielu lat. Moja główna właściwość polega na tym, że otwieram wszystkie zamki jako niezawodny wytrych. Dodatkowo, dla ubarwienia - dla mojego bohatera nieważne jest, czy ma do czynienia z kobietą czy z mężczyzną. Jeśli druga strona jest podatna na niepodważalny urok Adriana, po chwili nie ma już przed nim żadnych tajemnic - zdradził Mateusz Damięcki.



Zdjęcie Paulina Chapko / AKPA

- Po raz kolejny mam okazję grać z siostrą i bardzo się z tego cieszę, bo naprawdę dobrze razem nam się pracuje, choć staramy się też działać niezależnie. Tu jednak padła propozycja nie do odrzucenia, role napisane dla bliźniaczek, w dodatku w świetnej produkcji. Nasze postaci są nieoczywiste, dwuznaczne, wiodą podwójne życie - jedno w internecie, a jedno w realnym świecie. Są idealnym przykładem na to, że pozory mogą mylić - powiedziała Paulina Chapko, która w "Ultraviolecie" wciela się w rolę video blogerki.



W serialu zadebiutował także Viet Anh Do, nastoletni Wietnamczyk, które próbuje swoich sił w telewizji. - Mój bohater jest hakerem i jednocześnie najmłodszym członkiem grupy Ultraviolet - zupełnie tak samo, jak ja na planie. jest bardzo obeznany w kwestii technologii, potrafi włamywać się do komputerów i przejmować profile innych osób na portalach społecznościowych. Prywatnie też bardzo intryguje mnie technologia, poniekąd nawet jestem od niej uzależniony, ale staram się samemu narzucać sobie pewną dyscyplinę i nie siedzę z nosem w telefonie cały czas jak typowy nastolatek - powiedział Viet Anh Ho.



Zdjęcie Viet Anh Ho / AKPA

Pierwszy odcinek serialu "Ultraviolet" zostanie wyemitowany już 25 października na kanale AXN.