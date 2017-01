"Ucho Prezesa": Minister Wojny z wizytą u Prezesa

W sieci pojawił się właśnie kolejny, trzeci już odcinek miniserialu politycznego, autorstwa Roberta Górskiego, lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju. Bohaterem odcinka jest tym razem Minister Wojny.

Antoni - bohater trzeciego odcinka "Ucha Prezesa" /materiały prasowe

"Ucho Prezesa" to internetowy serial satyryczny Kabaretu Moralnego Niepokoju, którego bohaterem jest Jarosław Kaczyński i rządząca partia PiS.

Lider kabaretu Robert Górski powiedział, że - tak jak w poprzedniej kadencji żartował z gabinetu Donalda Tuska - tak w tej kadencji bierze na celownik prezesa Prawa i Sprawiedliwości wraz z rządem Beaty Szydło, jej ministrami i prezydentem Andrzejem Dudą.

Osią serialu są gabinetowe rozmowy.

W trzecim odcinku zatytułowanym "Coś wisi w powietrzu" Prezes martwi się zachowaniem jednego z ministrów, zaprasza go więc na prywatną rozmowę, żeby dowiedzieć się, co dzieje się w jego resorcie.

U Prezesa pojawia się zatem Antoni (jego pierwowzorem jest Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz), anonsując się jako Minister Wojny wraz ze swym asystentem Misiaczkiem (chodzi oczywiście o rzecznika prasowego Ministerstwa Obrony Narodowej i szefa gabinetu politycznego Macierewicza Bartłomieja Misiewicza), który chwali się Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraj.





Na zakończenie wizyty Prezes mówi do Mariusza: "Czasem mi się wydaje, że to jest całkowity wariat, a czasami myślę, że to on robi z nas wariatów. A wiesz, co jest w tym wszystkim najgorsze? Że jedno drugiego nie wyklucza".



W tym odcinku dowiemy się również, jakie są ulubione cukierki Prezesa i co pija Misiaczek.

Przypomnijmy, że zwiastun serialu, który udostępniono 2 stycznia, obejrzało w sieci już 2 692 339 osób! Miniserial można oglądać na Youtube.

Pierwszy i drugi odcinek można obejrzeć tutaj - kliknij! Oto trzeci odcinek serialu "Ucho Prezesa"!

Wideo "Ucho Prezesa": Odcinek 3 - "Coś wisi w powietrzu"