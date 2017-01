"Ucho Prezesa": Będą nowe odcinki!

W sieci pojawił się właśnie czwarty odcinek miniserialu politycznego "Ucho Prezesa". Bohaterem odcinka jest tym razem Wicepremier, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju Pan Mateusz. Przy okazji okazało się, że będą kolejne odcinki produkcji.

Kadr z czwartego odcinka "Ucha Prezesa" /YouTube

"Ucho Prezesa" to internetowy serial satyryczny Kabaretu Moralnego Niepokoju, którego bohaterem jest Jarosław Kaczyński i rządząca partia PiS.

Lider kabaretu Robert Górski powiedział, że - tak jak w poprzedniej kadencji żartował z gabinetu Donalda Tuska - tak w tej kadencji bierze na celownik prezesa Prawa i Sprawiedliwości wraz z rządem Beaty Szydło, jej ministrami i prezydentem Andrzejem Dudą. Osią serialu są gabinetowe rozmowy.

Bohaterami pierwszych trzech odcinków były osoby wzorowane m.in. na prezydencie Andrzeju Dudzie, Antonim Macierewiczu, Jacku Kurskim, Mariuszu Błaszczaku i Bartłomieju Misiewiczu.

W czwartym odcinku zatytułowanym "Na czym stoimy?" Prezes zaprasza jednego z ministrów, żeby poznać gospodarcze plany na przyszłość i zasugerować pewne ulepszenia. W tym celu w gabinecie Prezesa pojawia się Wicepremier, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju Pan Mateusz.



"Zanim pan przedstawi mi swoje pomysły na gospodarkę, najpierw ja przedstawię swoje. A na końcu zobaczymy, czy te dwa pomysły się zgadzają. A dokładnie, czy Pana pomysł zgadza się z moim" - mówi Prezes, który proponuje, żeby Polską gospodarkę oprzeć... na kulturze węgla, bo "węgiel to czarne złoto, górnicy i tradycyjne wartości".

"A dla kobiet proponuję włókiennictwo. Chodzi o to, żeby było tak jak było. Naszym priorytetem jest rozpasanie budżetowe, które musi Pan wtłoczyć w program dociskania pasa" - dodaje Prezes. Co na to Minister Rozwoju Mateusz?



Wideo "Ucho Prezesa": Odcinek 4. "Na czym stoimy?"

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, serial "Ucho Prezesa" będzie kontynuowany. Znalazły się pieniądze na kolejne odcinki, które będą emitowane od 15 lutego, w każdą środę.

Wojciech Orszulak, menadżer artysty Roberta Górskiego i Kabaretu Moralnego Niepokoju powiedział, że zaczęła się już produkcja kolejnych sześciu odcinków.



Przy okazji Orszulak zdementował informację, jakoby Robert Górski miał dla TVP realizować serial "Lemingrad", nawiązujący do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce. W fabule nacisk miałby być kładziony na działania partii opozycyjnych w przeciwieństwie do "Ucha Prezesa".

Menadżer powiedział w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl, że kilka miesięcy temu Kabaret Moralnego Niepokoju złożył w TVP taki pomysł, ale został on odrzucony. "Jeśli teraz TVP wróciła do niego, to już bez nas" - mówi Orszulak.



"Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że ani Robert Górski, ani nikt inny z Kabaretu Moralnego Niepokoju nie prowadzi rozmów na temat takiej produkcji, ani nie uczestniczy w niej w jakikolwiek inny sposób" - dodał.



Pierwszy odcinek "Ucha Prezesa" miał jak dotąd 5,5 mln wyświetleń, drugi - 4,7 mln, trzeci - 4,6 mln. W poniedziałek, 23 stycznia, na YouTube pojawił się odcinek czwarty. Jest on nieco dłuższy niż poprzednie części - trwa ponad 17 minut.



Wideo "Ucho Prezesa": Odcinek 1 - "Nowy gabinet"

Wideo "Ucho Prezesa": Odcinek 2 - "Zarządzanie przez kryzys"

Wideo "Ucho Prezesa": Odcinek 3 - "Coś wisi w powietrzu"

