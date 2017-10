"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Kasia Moś triumfuje jako Alicia Keys

Kasia Moś wygrała 7. odcinek programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wokalistka wcieliła się w Alicię Keys.

Kasia Moś (Alicia Keys) z nagrodą za zwycięstwo w siódmym odcinku "TTBZ" /M. Zawada /Polsat

W 7. odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" uczestnicy znów zadziwili.



Mariusz Ostrowski wcielił się w Grzegorza Ciechowskiego. Wykonał słynną piosenkę Republiki pt. "Mamona". - Urzeka mnie, że masz taką odwagę artystyczną angażowania się - tak jak Ciechowski. Wydaje mi się, że tym bardziej jest to duża sztuka, bo jesteś wykładowcą, twoi studenci patrzą na ciebie jak ty stajesz w konkury, jak ty pozwalasz się oceniać. Jak my wszyscy tak naprawdę pozwalamy się oceniać publiczności, żeby dla was żyć i płonąć - chwalił aktora Paweł Królikowski.



Beata Olga Kowalska przeistoczyła się w Annie Lennox (Eurythmics) w kontrowersyjnym jak na ówczesne czasy teledysku "Sweet Dreams". - Mnie też od pierwszego dźwięku uderzyło nieprawdopodobne podobieństwo do oryginału jeśli chodzi o barwę. Naprawdę pięknie to zrobiłaś Beata. I we wzroku, w sposobie patrzenia, z takich lekko przymrużonych oczu, ale takim konkretnym świdrującym wzrokiem. Bardzo pięknie, po prostu byłaś postacią. Wspaniale było, jesteś Annie Lennox, wyglądasz genialnie - mówiła Małgorzata Walewska.



Kacper Kuszewski stał się afroamerykańską legendę R’N’B, soul, disco Dianą Ross w hicie "Upside Down". - Kacper wskoczyłeś na taki poziom, w którym nie jestem w stanie tak naprawdę skupić się na szczegółach. Bardzo dobry występ (...). Oprócz tego, za co cię tu pochwalono, należy cię pochwalić za to, że wychodzisz poziom wyżej, oddajesz również nastrój całego występu, który miał miejsce. To jest niesamowite - podsumował Bartek Kasprzykowski.



Krzysztof Antkowiak przeobraził się w Tracy Chapman. Zaśpiewał utwór "Fast Car". - Tak pięknego wykonania piosenki nie słyszałem dawno. To jest tak naznaczone twoim imieniem i nazwiskiem, a dla mnie po prostu najpiękniejsze, bo gdyby to było identyczne (...) nie interesowałoby mnie w ogóle. A taki pojedynczy egzemplarz jak Krzyś Antkowiak interesuje mnie zawsze - powiedział Paweł Królikowski.



Ola Gintrowska zamieniła się w Shaggy’ego w hicie "Feel The Rush". - Złapałaś ten rodzaj motoryki, który on tam prezentuje i dokładnie go oddałaś. I to jest ten trop. To jest twój sposób. Kiedy ty się bawisz, tak jak było w Ylvisie to dzieje się coś fajnego. Im więcej tego będzie, tym więcej my będziemy mieć z tego radości i zabawy. Razem z tobą - ocenił Olę Bartek Kasprzykowski.



Kasia Moś wcieliła się w Alicię Keys. Wykonała "Fallin". - Nie śmiałabym nawet po twoim zaśpiewaniu tej piosenki, czegokolwiek tutaj komentować. Po prostu nie wypada mi. Nie śmiem, nie mam do tego prawa. Zaśpiewałaś ten utwór pięknie, bo jesteś niewiarygodnie zdolną wokalistką o niesamowitym głosie i charyzmie, ale zaśpiewałaś go również, bardzo pilnując tego, żeby to było identyczne z Alicią Keys - mówiła wzruszona Kasia Skrzynecka.



Marcel Sabat wylosował Stromae, wokalistę szczególnie popularnego w Belgii i we Francji. Dodatkowym wyzwaniem dla aktora, było przyswojenie tekstu piosenki "Papaoutai" w języku francuskim, którego wcześniej się nie uczył. - Fantastycznie wykonany kawał arcytrudnej roboty. Naprawdę znakomicie choreograficznie (...). Poradziłeś sobie z językiem francuskim mimo bardzo trudnej choreografii. Udało ci się też uchwycić te płaczliwe zaśpiewy w brzmieniu jego głosu, które są w refrenie. Naprawdę arcytrudna dzisiaj robota, a fantastyczny efekt - komplementowała Marcela Kasia Skrzynecka.



Jako ostatnia na scenie pojawiła się Jennifer Lopez. Tak naprawdę była to Anna Dereszowska, która zaśpiewała "Jenny From The Block". - W momencie, kiedy musisz tak intensywnie pracować ciałem - nie możesz skoncentrować oddechu na tym, żeby wydać delikatny głos - to jest naturalne. Masz też taką wielką radość bycia na scenie bez względu na to w jakiej jesteś postaci - mówiła Małgorzata Walewska.



Po głosowaniu jurorów w czołówce znaleźli się: Kacper Kuszewski, Marcel Sabat i Kasia Moś. Uczestnicy zdecydowali, że zwyciężczynią 7. odcinka została Kasia Moś. Swój czek przekazała Straży dla Zwierząt w Polsce.

A już za tydzień: Ola Gintrowska - Nicole Scherzinger (The Pussycat Dolls), Anna Dereszowska - Alice Cooper, Mariusz Ostrowski - Enrique Iglesias, Beata Olga Kowalska - Ewa Demarczyk, Krzysiek Antkowiak - duet "Zaproś przyjaciela": Peter Gabriel i Kate Bush, Kacper Kuszewski - Rod Stewart, Marcel Sabat - Janusz Panasewicz (Lady Pank), Kasia Moś - David Lee Roth (Van Halen).