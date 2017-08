"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 8": Spore zaskoczenie?

We wtorek, 29 sierpnia, miała miejsce prezentacja uczestników 8. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

W wokalno- taneczno-aktorskie szranki staną: Anna Dereszowska, Beata Olga Kowalska, Ola Gintrowska, Kasia Moś, Kacper Kuszewski, Krzysztof Antkowiak, Mariusz Ostrowski i Marcel Sabat. Sporym zaskoczeniem jest udział Krzysztofa Antkowiaka, który dotychczas nie brał udziału w programach typu talent show.



- To jedyny taki program, w którym muzyk, czy też wokalista może zaprezentować to, co potrafi najlepiej. Uznałem, że mogę sporo się nauczyć, ale również odkryć siebie na nowo - zdradził Krzysztof Antkowiak.



Od kilku tygodni uczestnicy jesiennej edycji walczą z czasem, spędzają długie godziny w charakteryzatorni, poświęcają maksimum czasu na treningi wokalne i taneczne i mają niespełna dwie minuty, żeby przekonać do siebie jury. Komu uda się zbliżyć do ideału? Czyja metamorfoza wzbudzi największe emocje? Wreszcie, kto sięgnie po najwyższą nagrodę i przekaże ja na wybrany cel charytatywny?



- Każdy odcinek wzbudza we mnie ciekawość i niecierpliwość. Mnie mogę doczekać się, jak będę wyglądać w pełnej charakteryzacji i na ile wiarygodnie uda mi się odtworzyć daną postać - przyznała Beata Olga Kowalska, aktorka znana z serialu "Ranczo".



Z kolei Anna Dereszowska zdradziła, że najbardziej boi się trudnych układów choreograficznych. - Jestem aktorką, więc "ogranie" jakiejś postaci nie jest dla mnie problemem. Schody zaczynają się, jak pomyślę o trudnych układach tanecznych - przyznała.



Premierowy odcinek 8. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wyemitowany zostanie w sobotę, 9 września, o godz. 22.