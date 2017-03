"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 7": Zosia Nowakowska jako Whitney Houston

W najbliższym odcinku show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zobaczymy między innymi Zosię Nowakowską jako Whitney Houston.

Zosia Nowakowska jako Whitney Houston, fot. M. Zawada /Polsat

Zosia Nowakowska w zeszłym tygodniu była Shakin’ Stevensem, w najbliższą sobotę, 25 marca, wcieli się natomiast w Whitney Houston.

Artystka wykona hit "It’s Not Right, But It’s Okay" z płyty "My Love Is Your Love" - był to czwarty album Whitney Houston i osiągnął status poczwórnej platyny. Przed Zosią Nowakowską naprawdę trudne zadanie.



W tym sezonie niesamowite metamorfozy gwiazd zaprezentują panie: Joanna Jabłczyńska, Kasia Popowska, Zofia Nowakowska i Monika Borzym.

Wśród panów rywalizować będą: Krzysztof Kwiatkowski, Jakub Świderski, Sławomir oraz Paweł Jasionowski.



Kolejny odcinek programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zobaczymy w sobotę, 25 marca, wieczorem w Polsacie.



