"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 7": Zofia Nowakowska najlepsza

W premierowym odcinku 7. edycji programu programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", na scenie pojawiły się takie gwiazdy, jak: George Michael, Ray Charles, Adele, Urszula, Irena Santor, Zenek Martyniuk, Jennifer Lopez oraz Fancy.

Zdjęcie Krzysztof Kwiatkowski jako George Michael rozpalił publiczność do czerwoności /Polsat

Publiczność w studiu rozpoczęła muzyczną podróż po pięciolinii wraz z Dodą oraz z... Dodą. To nie pomyłka. Doda, która gościnnie wystąpiła w programie, zawsze mówiła, że "królowa jest tylko jedna", ale specjalnie dla widzów programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", pozwoliła, aby na scenie pojawiły się dwie - w rolę tej drugiej wcieliła się zwyciężczyni poprzedniej edycji Maria Tyszkiewicz. Obie panie zaśpiewały "Bad Girls" i na scenie były naprawdę niegrzecznie. W końcu co dwie Dody to nie jedna.

Po takim występie, widzowie liczyli już tylko na więcej - nowi uczestnicy programu nie zawiedli ich oczekiwań. Krzysztof Kwiatkowski wylosował wielki hit zespołu Wham! - "Wake Me Up Before You Go-Go" i jako George Michael rozpalił publiczność i jury do czerwoności. - Jest magia - stwierdził Bartek Kasprzykowski.