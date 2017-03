"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 7": Rammstein na scenie!

W czwartym odcinku nowej edycji show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na scenie pojawi się Paweł Jasionowski jako Till Lindemann z zespołu Rammstein. Zobaczcie fragment występu!

Paweł Jasionowski jako Till Lindemann z zespołu Rammstein, fot. M. Zawada /Polsat

W poprzednim odcinku programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Paweł Jasionowski, czyli wokalista hitu "Żono moja", zaskoczył wszystkich fantastyczną metamorfozą w kompozytora i legendę włoskiej piosenki Toto Cutugno.

"To jest genialne. Jestem zachwycona! Zarówno od strony wokalnej jak i postaciowej" - komplementowała wcielenie Pawła Małgorzata Walewska.

W kolejnym losowaniu wokaliście grupy Masters przypadła rola bardzo odmienna - musiał przygotować się do metamorfozy w Tilla Lindemanna z zespołu Rammstein. Nie jest to postać łatwa do odtworzenia zarówno pod względem aktorskim jak i wokalnym.

Przypomnijmy, że w tym sezonie niesamowite metamorfozy gwiazd zaprezentują panie: Joanna Jabłczyńska, Kasia Popowska, Zofia Nowakowska i Monika Borzym. Wśród panów rywalizować będą: Krzysztof Kwiatkowski, Jakub Świderski, Sławomir oraz Paweł Jasionowski.



"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już najbliższą sobotę, 1 kwietnia, w Polsacie.

