"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 7": Kasia Popowska najlepsza w finale

Finałowy odcinek siódmej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" widzowie Polsatu obejrzeli w sobotę, 6 maja. Finaliści programu - Joanna Jabłczyńska, Kasia Popowska, Zosia Nowakowska i Sławomir - sami wybrali postacie, w które się wcielili. Co działo się na scenie?

Zdjęcie Joanna Jabłczyńska, Kasia Popowska, Zosia Nowakowska i Sławomir jako One Direction /M.Zawada

Finaliści rozpoczęli show wspólnym występem. Joanna Jabłczyńska, Kasia Popowska, Zosia Nowakowska i Sławomir zaprezentowali się na scenie jako brytyjsko-irlandzki boysband One Direction i zaśpiewali przebój "One way or another". To był niesamowicie żywiołowe wykonanie.



Pierwszy solowy występ w tym odcinku należał do Kasi Popowskiej, która jako Beyonce zaśpiewała poruszającą balladę "Listen".

Reklama

Reklama

"Pięknie zaczęliśmy ten koniec. Robisz wrażenie osoby bardzo skromnej. Jesteś takim człowiekiem, który wychodzi na tą scenę i nagle jakby wstąpił w niego nowy duch. I jak patrzę na taką Kasię i sobie myślę, co tam Beyonce, nie musimy mieć kompleksów. Naprawdę jak tak wygląda nasza młodzież, to jeszcze Polska nie zginęła" - powiedziała Małgorzata Walewska.