"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 7": Joanna Jabłczyńska jako Sandra

W kolejnym odcinku siódmej edycji show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na scenie pojawi się Joanna Jabłczyńska jako Sandra. Zobaczcie fragment jej występu!

Joanna Jabłczyńska jako Sandra w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo 7" /M. Zawada /Polsat

W ubiegłym tygodniu w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Joanna Jabłczyńska brawurowo wcieliła się w Janis Joplin i po raz trzeci została zwyciężczynią odcinka.



Reklama

Reklama

"Wszystkiego można się po tobie spodziewać i utwierdziłaś mnie w tym przekonaniu tą rolą" - stwierdziła po tym występie Małgorzata Walewska.



W najbliższą sobotę, 22 kwietnia, przeistoczy się w Sandrę. Wykona utwór z 1985 roku "(I'll Never Be) Maria Magdalena". Był on jednocześnie międzynarodowym debiutem piosenkarki. Stał się największym przebojem wokalistki i został uznany za jeden z największych hitów lat 80. XX wieku.



Jak wypadła Joasia w roli Sandry? Zobaczcie fragment programu!



Przypomnijmy, że w tym sezonie niesamowite metamorfozy gwiazd prezentują panie: Joanna Jabłczyńska, Kasia Popowska, Zofia Nowakowska i Monika Borzym. Wśród panów rywalizują: Krzysztof Kwiatkowski, Jakub Świderski, Sławomir oraz Paweł Jasionowski.



"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już najbliższą sobotę, 22 kwietnia, w Polsacie.