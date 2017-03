Thandie Newton: Lepiej nago niż w gorsecie

Gwiazda serialu "Westworld" Thandie Newton przyznała, że o wiele lepiej niż w ciasnych gorsetach czuła się nago na planie produkcji HBO.

Thandie Newton w serialu "Westworld" /HBO

Akcja 10-odcinkowej produkcji HBO rozgrywała się w tytułowym parku rozrywki - świecie, w którego największą atrakcją są obdarzone sztuczną inteligencją androidy.



44-letnia aktorka wcieliła się w postać prostytutki Maeve Millay. Jej bohaterka w większości odcinków ubrana jest w kuszący kostium.



Według Newton seksowny dezabil prostytutki, z "wystawionym biustem i ściśniętą talią", stanowi symbol "uprzedmiotowienia kobiety". "To rodzaj zaproszenia do seksu" - tak aktorka scharakteryzowała ubiór swojej bohaterki.



Wiele emocji wśród fanów serialu wywołał jednak moment, w którym postać Newton widzimy bez ubrania, kiedy Maeve Millay budzi się w prawdziwym świecie. "Czułam się o wiele bardziej wygodnie nago" - aktorka powiedziała w rozmowie z "The Sun"



"Westworld" jest adaptacją filmu z 1973 roku - "Świat Dzikiego Zachodu" (Westworld), za którego scenariusz i reżyserię odpowiadał Michael Crichton.