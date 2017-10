"Templariusze": Kulisy średniowiecznej polityki w nowym serialu

Polska premiera nowego serialu kanału History "Templariusze" odbędzie się 7 grudnia w serwisie HBO GO. Dzień później serial pokazany zostanie na antenie HBO. Dziesięcioodcinkowa produkcja przedstawi widzom kulisy średniowiecznej polityki oraz wojen toczonych przez templariuszy - najpotężniejszy, najbogatszy i najbardziej tajemniczy zakon rycerski wieków średnich, którego członkowie mieli strzec najświętszych relikwii chrześcijaństwa.

Akcja serialu "Templariusze" rozpoczyna się tuż po upadku Akki, ostatniego bastionu templariuszy w Ziemi Świętej, gdzie Święty Graal ginie w zagadkowych okolicznościach. Wiele lat później pojawiają się wskazówki, które sugerują, gdzie może znajdować się Graal. Szlachetnie urodzony, odważny i uparty członek zakonu templariuszy rycerz Landry (Tom Cullen, "Downton Abbey") wysyła grupę braci na śmiertelnie niebezpieczną misję, której celem jest odzyskanie zaginionego kielicha

Historia rycerzy zakonu templariuszy obfituje w ważne wydarzenia - znajdziemy w niej bitwy toczone w Ziemi Świętej, konflikt z królem Francji oraz tajemnicze okoliczności, które doprowadziły do ostatecznego upadku zakonu w piątek, 13 października 1307 roku (od tego czasu trzynasty dzień miesiąca jest uważany za feralny). Głównymi motywami serialu są wiara, poświęcenie i ofiara, polityka, miłość, władza i zemsta. Produkcja "Templariusze" zabierze widzów w podróż do tajemnego świata owianego legendami zakonu rycerskiego, podczas której dowiemy się, kim byli służący w nim bracia, jak żyli i w co wierzyli, gdy szykowali się na śmierć.

Obok Cullena w serialu zobaczymy także Pádraica Delaneya ("Wiatr buszujący w jęczmieniu"), który wcieli się w rolę Gawaina, niegdyś najsłynniejszego szermierza zakonu templariuszy, który został okaleczony podczas bitwy o Akkę, oraz Simona Merrellsa ("Spartakus") jako Tancreda, lojalnego, odważnego i gotowego na wszystko rycerza, który jest wierny złożonemu zakonowi templariuszy ślubowaniu.

Bohaterami serialu "Templariusze" są najpotężniejsi ludzie średniowiecznej Europy. Jima Cartera ("Downton Abbey") widzowie zobaczą w roli papieża Bonifacego VIII, zwierzchnika zakonu templariuszy, który jest ostoją spokoju i stabilizacji w ogarniętym przez chaos średniowiecznym świecie. W rolę Joanny z Nawarry, hiszpańskiej księżniczki, żony Filipa IV Pięknego, wcieli się Olivia Ross ("Wojna i pokój"). Grana przez nią bohaterka jest nie tylko wzorową i oddaną swoim dzieciom matką, ale przede wszystkim sprawną dyplomatką. Ed Stoppard ("The Crown") wcieli się w rolę Filipa IV Pięknego, najpotężniejszego europejskiego monarchy. Król Francji chce wzmocnić swoją władzę z pomocą makiawelicznego doradcy, pragmatycznego prawnika Williama De Nogaret, w którego rolę wcieli się Julian Ovenden ("Downton Abbey"). Sabrinę Bartlett ("Demony DaVinci") zobaczymy w roli księżniczki Izabeli, córki Joanny z Nawarry i Filipa Pięknego, która wiele lat później będzie znana w Anglii jako "wilczyca z Francji".



W serialu "Templariusze" pojawi się również Bobby Schofield ("Black Sea") jako Parsifal, młody wieśniak, który chce wstąpić do zakonu templariuszy oraz Sara-Sofie Boussnine ("Zabójcy bażantów") jako Adeline, młoda Żydówka, która ucieka z Ziemi Świętej do Paryża, gdzie staje się ofiarą prześladowań.

"Templariusze" to kolejny serial fabularny własnej produkcji kanału HISTORY, który ma w swojej ramówce tak głośne tytuły jak "Wikingowie" (już niedługo odbędzie się premiera szóstego, liczącego 20 odcinków sezonu), dramat wojenny "SIX" (trwa produkcja drugiego sezonu) oraz premierowe seriale "Blue Book", którego producentem wykonawczym jest laureat Oscara i Złotego Globu Robert Zemeckis i "The Breach Inside The Impeachment of Bill Clinton" firmowany przez zdobywcę nagrody Emmy, producenta R.J. Cutlera.