Telekamery 2017: Kto ma osobowość telewizyjną?

Trwa 20. jubileuszowa edycja plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia. Kto tym razem otrzyma prestiżową statuetkę? W kategorii osobowość telewizyjna rywalizacja będzie niezwykle zacięta. Laureatów poznamy 30 stycznia 2017 roku.

Swoich ulubieńców można wybierać spośród kandydatów nominowanych przez redakcję "Tele Tygodnia" w 11 kategoriach. Nagrody w poszczególnych kategoriach przyznane zostaną po podliczeniu głosów, oddanych WYŁĄCZNIE za pomocą sms-ów.

W kategorii osobowość telewizyjna rywalizują: Magda Gessler ("Kuchenne rewolucje", "MasterChef"), Krzysztof Ibisz ("Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami"), Marta Manowska ("Rolnik szuka żony"), Tomasz Rożek ("Sonda 2") i Martyna Wojciechowska ("Kobieta na krańcu świata").

Kto skradł serca widzów i komu uda się zdobyć Telekamerę 2017? Redakcja "Tele Tygodnia" przygotowała krótkie wizytówki kandydatów.

Oto one wraz z kodami do głosowania!

Magda Gessler TK.D1

Bezkompromisowa propagatorka dobrej kuchni niestrudzenie walczy z restauracjami serwującymi niejadalne dania. Odmienia lokale, ich właścicieli i menu. A jako jurorka, jak nikt inny potrafi dostrzec wyczucie smaku i kulinarny talent kucharzy-amatorów.

Krzysztof Ibisz TK.D2

Jest jednym z najbardziej lubianych prezenterów oraz dziennikarzy telewizyjnych. Jego motto to: "Kochaj swoją pracę albo ją rzuć". On bez wątpienia kocha to, co robi. Czy w konwencji talk show, czy na tanecznym parkiecie daje z siebie wszystko.

Marta Manowska TK.D3

Dla rolników oraz rolniczek poszukujących swojej drugiej połówki jest jak swatka-dobra wróżka. Wrażliwa na uczuciowe uniesienia bohaterów, zawsze wspiera ich dobrym słowem. Natomiast dla widzów programu "Rolnik szuka żony" stała się jego gwiazdą.

Tomasz Rożek TK.D4

Fizyk-naukowiec i dziennikarz, jako gospodarz "Sondy 2" przybliża nam najnowsze osiągnięcia techniki, nauki oraz objaśnia zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie. Popularyzowanie wiedzy uważa za swoją życiową misję.

Martyna Wojciechowska TK.D5

Drogą do spełnienia marzeń jest wiara w to, że wszystko jest możliwe - twierdzi. Podróżniczka, autorka cyklu "Kobieta na krańcu świata", zdobywa kolejne życiowe Everesty. Mówi o sobie "posłaniec" i zawsze pamięta, by "po drodze" pomóc innym.



