Telekamery 2017: Kto jest najlepszym prezenterem informacji?

Trwa 20. jubileuszowa edycja plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia. Kto tym razem otrzyma prestiżową statuetkę? W kategorii "prezenter informacji" rywalizacja będzie niezwykle zacięta. Laureatów poznamy 30 stycznia 2017 roku.

Kto otrzyma Telekamerę? / fot. Bauer /materiały prasowe

Swoich ulubieńców można wybierać spośród kandydatów nominowanych przez redakcję "Tele Tygodnia" w 11 kategoriach. Nagrody w poszczególnych kategoriach przyznane zostaną po podliczeniu głosów, oddanych WYŁĄCZNIE za pomocą sms-ów.



W kategorii "prezenter informacji" rywalizują: Dorota Gawryluk ("Wydarzenia", Polsat), Jarosław Gugała ("Wydarzenia", Polsat), Danuta Holecka ("Wiadomości", TVP1), Anita Werner ("Fakty", TVN) oraz Tomasz Wolny ("Panorama", TVP2).

Reklama

Kto skradł serca widzów i komu uda się zdobyć Telekamerę 2017? Redakcja "Tele Tygodnia" przygotowała krótkie wizytówki kandydatów. Oto one wraz z kodami do głosowania!

Dorota Gawryluk TK.E1

Jako dziennikarka "Wydarzeń" od lat wyznaje zasadę nieforsowania swoich poglądów. Wierzy, że widz jest w stanie sam wyrobić sobie zdanie, o ile otrzyma odpowiednią ilość obiektywnych informacji. Praca to jej pasja. Kocha życie, męża i dzieci.



Jarosław Gugała TK.E2

Jest skromny, nie lubi błyszczeć i właśnie dlatego trudno go nie lubić. Choćby za pogodne usposobienie, które idzie w parze z doskonałym przygotowaniem warsztatowym. Jako nauczyciel akademicki ma znakomite podejście do ludzi - rozmówców i widzów.

Danuta Holecka TK.E3

Zawsze spokojna, elegancka, profesjonalna. Widzowie "Wiadomości" cenią ją za uśmiech, dobre przygotowanie i zrównoważenie na wizji. Życie prywatne jest dla pani Danuty świętością. Pochodzi z Lidzbarka Welskiego. Nie wstydzi się mówić o swojej wierze.



Anita Werner TK.E4

Rasowa dziennikarka newsowa, jakby stworzona do tej roli. Pracy w "Faktach" poświęca się bez reszty. Do rozmów z politykami przygotowuje się starannie, jej pytania bywają zaskakujące, a przez to prowokują do niestereotypowych odpowiedzi.

Tomasz Wolny TK.E5

Jako dziecko szukał wrażeń w harcerstwie, dziś dostarcza mu ich praca. A tej poświęca się niemal bez reszty - nie zapominając oczywiście, że najważniejsza jest rodzina. Ma wdzięk, który przyciąga przed szklany ekran widzów "Panoramy".

Zasady głosowania sms

W tej edycji głosujemy do 12 stycznia 2017 roku, wysyłając SMS-y pod numer 7265 wpisując w treści kod zamieszczony przy nominacji, np. TK.A1. Jeden SMS może zawierać głos oddany tylko na jedną nominację w jednej kategorii.

UWAGA: z jednego numeru można wysłać TYLKO 11 SMS-ów (po jednym w każdej z kategorii). Koszt jednego SMS-a to 2,46 (z VAT). Usługa dostępna we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej.

Na uczestników plebiscytu czekają atrakcyjne nagrody. Aby wziąć udział w losowaniu, należy zagłosować wysyłając SMS przynajmniej w jednej kategorii na jedną nominację. Nagrodą główną w tej edycji Telekamer jest nowy Fiat Tipo o wartości 52 100 zł brutto.

Szczegóły dotyczące wszystkich nagród można znaleźć na stronie www.telekamery.pl. Tam też zamieszczono regulamin głosowania.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie Telekamer Tele Tygodnia 2017 odbędzie się 30 stycznia 2017 roku. Zapraszamy do udziału w plebiscycie!