"Taniec z gwiazdami": Walka w siódmej edycji będzie zacięta

Już po raz siódmy widzowie Polsatu będą śledzić taneczne zmagania gwiazd. Nowa edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" rozpocznie się 3 marca.

Poprzednią, szóstą edycję show wygrali Hanna Żudziewicz i Robert Wabich. Kto tym razem zachwyci widzów Polsatu? /AKPA

- Bardzo lubię tańczyć, zawsze lubiłam - mówi dziennikarka sportowa, a prywatnie mama dwóch dziewczynek, Paulina Chylewska. - Nawet partnera na studniówkę wybrałam według kryterium "musi dobrze tańczyć, bo chcę się dobrze bawić". Ów partner dotrzymał mi kroku, a siedem lat później został moim mężem! - uśmiecha się pani Paulina.



Jak zadowolić jurorkę

Jednym z jej rywali będzie Tomasz Zimoch, który z niesamowitą pasją przybliża nam świat sportu. - Akurat prowadziłem auto na autostradzie, gdy zadzwonił telefon i dostałem propozycję występu w show. Dobrze, że nie spowodowałem karambolu, bo zrobiłem wielkie oczy. Jestem idealnym kandydatem, żeby odpaść w pierwszym odcinku, ale poczułem zew sportowej rywalizacji. Będę walczył, tylko jak zadowolić panią Pavlović z moją ramą?! - zastanawia się komentator.

Na luzie podchodzi do tego Mariusz Kałamaga. - Ale boję się szpagatu i tańców nowoczesnych. Czekam na walca i poloneza - wyjaśnia. - A ja się w ogóle boję, jak to będzie. Co innego wygłupiać się z przyjaciółmi, a co innego stanąć przed jury i mieć taką widownię przed telewizorami - mówi znana z "Belfra" młodziutka Katarzyna Sawczuk. Takich obaw nie ma Monika Mariotti, która mieszkała we włoskiej Senigalli, a którą oglądamy m.in. w "Drugiej szansie". - Przez 10 lat chodziłam na taniec jazzowy i współczesny, ale nigdy nie miałam okazji zmierzyć się z tańcem towarzyskim. To dla mnie zupełnie nowe doświadczenie - opowiada.

Zagrzewam wszystkich!

Nieco inaczej czuje się również prowadząca (razem z Krzysztofem Ibiszem) show Paulina Sykut-Jeżyna. - Podczas poprzedniej edycji byłam w ciąży, teraz jestem mamą - mówi. I dodaje: - Postaram się zaopiekować uczestnikami. Każdego traktuję tak samo. Wspieram, dodaję otuchy, aby zawodnik pokazał, na co go stać.

Zdjęcie Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz ponownie poprowadzą taneczny program / AKPA

Różne motywacje

Wśród uczestników pojawią się też mniej znane twarze, jak Miss Świata Głuchych - Iwona Cichosz. Jest trzecim pokoleniem osób w swojej rodzinie, które nie słyszy. Na co dzień pracuje w firmie Migam, pomagającej osobom niesłyszącym porozumieć się ze słyszącymi. - Swoim udziałem w programie chcę udowodnić, że brak słuchu nie musi być przeszkodą w nauce tańca. Całkiem nieźle oceniam swoje szanse - mówi pani Iwona.

- Ja kocham muzykę, ale w tańcu jestem kompletną amatorką - przyznaje z kolei Natalia Szroeder. W dzieciństwie występowała w zespole ludowym "Modraki", teatrze Dialogus, a potem wzięła udział w programie "Od przedszkola do Opola". Wokalistka gra na skrzypcach i fortepianie. Jej kariera muzyczna nabrała tempa, gdy wygrała "Szansę na sukces", w której zaśpiewała przebój Maryli Rodowicz. Jak sobie poradzi w parze z Janem Klimentem? Zobaczymy!

Robert Koszucki, którego polubiliśmy m.in. za rolę Rafała Konicy w "Na dobre i na złe", ocenia swoje możliwości z chirurgiczną precyzją. - W skali od 1 do 10 daję sobie 5 punktów, ale mam poczucie rytmu, więc liczę na to, że po treningach moje akcje pójdą w górę - żartuje aktor. Nie ukrywa, że największą motywacją, aby dać z siebie wszystko, jest jego żona. Pan Robert jest ideałem na wielu polach, ale w dziedzinie tańca prym wiedzie jak dotąd małżonka.

Z poczuciem rytmu całkiem dobrze jest także u Dominiki Gwit. Energiczna Zośka z "Przepisu na życie" używa tańca do wyrażania emocji. Ma nadzieję, że jej partner Żora Koroliow pozwoli jej to pokazać. - No i czekam na tańce latynoamerykańskie, żeby dać czadu! - mówi. Z kolei dla aktora znanego m.in. z "Przyjaciółek" motywacją jest... babcia. - Podczas każdej wcześniejszej edycji uważała, że i ja powinienem wystąpić. Wreszcie sprostam oczekiwaniom seniorki rodu - śmieje się Marcin Korcz. - A dla mnie to ekscytujące wyzwanie, wielka przygoda. Nigdy jeszcze nie występowałem w programie na żywo, ani nie tańczyłem przed publicznością. Już czuję te emocje! - dodaje Michał Malinowski.

Olśniewające kreacje

W tej edycji nastąpiły zmiany wśród tancerzy. Po przerwie wracają Agnieszka Kaczorowska, Paulina Biernat i Stefano Terrazzino. O nagrodę - Kryształową Kulę i 100 tysięcy złotych - gwiazdy powalczą przed świetnie znanym jury: Iwoną Pavlović, Michałem Malitowskim oraz Beatą Tyszkiewicz i Andrzejem Grabowskim. Co czeka widzów show? Olśniewające kostiumy, wspaniałe choreografie i pełen emocji taniec.



Pary siódmej polsatowskiej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami":

Dominika Gwit - Żora Koroliow

Iwona Cichosz - Stefano Terrazzino

Katarzyna Sawczuk - Wojciech Jeschke

Marcin Korcz - Wiktoria Omyła

Monika Mariotti - Rafał Maserak

Mariusz Kałamaga - Walerija Żurawlewa

Natalia Szroeder - Jan Klimet

Michał Malinowski - Agnieszka Kaczorowska

Robert Koszucki - Hanna Żudziewicz

Tomasz Zimoch - Paulina Biernat

Paulina Chylewska - Jacek Jeschke

Katarzyna Ziemnicka