"Taniec z Gwiazdami": Tomasz Zimoch w walcu angielskim

W pierwszym odcinku nowej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" legendarny dziennikarz Tomasz Zimoch i jego partnerka Paulina Biernat zatańczą walca angielskiego. Będzie z całą pewnością elegancko, pięknie i szykownie, ale pan Tomasz nie byłby sobą, gdyby celnie nie opisał sytuacji.

Jak daleko zajdą w programie Paulina Biernat i Tomasz Zimoch? /K. Opaliński /Polsat

"Naukę tańca porównałbym do czegoś pięknego, ale bardzo trudno osiągalnego. Nie przesadzę, jeśli powiem, że to sztuka podobna do zdobywania kobiety, w której się powoli zakochuję, a ona mi tej swojej ręki od razu nie podaje. Trzeba wszystko wypieścić, wychodzić" - opisuje komentator.



"To czas zwodzenia i uwodzenia. Taką randkę lepiej się pamięta i później ta miłość jest bardziej gorąca, niż coś takiego szybkiego, co mnie od razu zadowala. A tak to ja zdobywam kobietę i jednocześnie zdobywam taniec" - wyjaśnia Zimoch.



Oczywiście szarmancki dziennikarz komplementuje również swoją partnerkę: "Mankamentem walca angielskiego jest to, że nie mogę patrzeć na Paulinę. To jest cała tragedia tego tańca i naszych treningów, bo zajrzeć Paulinie w oczy jest ogromną przyjemnością".

Zobaczcie, jak para radzi sobie na treningu.

Pierwszy odcinek nowej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" już 3 marca.