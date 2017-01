Talk-show "36,6°C" Ewy Drzyzgi w TVN

"36,6 st. C" to nowy program Ewy Drzyzgi. Premiera medycznego talk-show, który poprowadzi znana widzom z "Rozmów w toku" dziennikarka, zaplanowano na 18 marca.

Ewa Drzyzga na prezentacji wiosennj ramówki TVN /AKPA

"36,6 st. C" to nowy program Ewy Drzyzgi. Do swojego medycznego talk-show dziennikarka zapraszać będzie ekspertów, lekarzy, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat tego, jak zadbać o własne zdrowie i jak walczyć z chorobami.

W każdym odcinku prowadząca zaprezentuje historie pacjentów, sylwetki zdolnych lekarzy, a także wskaże najlepsze placówki medyczne.



Ewa Drzyzga przedstawi również widzom doniesienia o najnowszych technologiach wykorzystywanych w medycynie. Ponadto zespół lekarzy i ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia przygotuje porady dla pacjentów.



Premiera "36,6°C" zaplanowana jest na sobotę, 18 marca, w TVN.

