Sylwester w Katowicach: Scena na 8 pięter i 100 artystów

Największe hity dekady, w której Polacy namiętnie oglądali filmy wideo, młodzież grała w pierwsze gry na Atari, a dzieci biły rekordy w układaniu kostki Rubika, przypomną sobie uczestnicy tegorocznej plenerowej zabawy sylwestrowej w Katowicach.

Organizowana z udziałem Polsatu 10. jubileuszowa Sylwestrowa Moc Przebojów Telewizji Polsat zgromadzi popularnych polskich wykonawców: Beatę Kozidrak i Bajm, Sylwię Grzeszczak, Bednarka, zespół Enej, Ewelinę Lisowską, Adama Asanova i zespół Piersi, Golec uOrkiestrę, Zbigniewa Wodeckiego, IRĘ, Grzegorza Hyżego, Sarsę, Michała Wiśniewskiego, Wojtka Łuszczykiewicza i zespół Video, Natalię Szroeder, grupę Boys, zespoły Blue Cafe, Feel, Sami, Piękni i Młodzi oraz Andrzeja Cierniewskiego.



Największe przeboje Modern Talking, przy których bawiliśmy się w latach 80., przypomni wokalista tego legendarnego zespołu - Thomas Anders.

"Sylwestrowa Moc Przebojów" Polsatu po raz drugi w historii zawita do Katowic. Jak podaje stacja, rok temu imprezę zorganizowaną na placu przed halą Spodka oglądało średnio 4,5 mln. widzów.

- Cieszymy się, że jubileuszowa Sylwestrowa Moc Przebojów Telewizji Polsat ponownie zabrzmi w sercu Śląska - pod kultowym Spodkiem. To dla nas doskonała okazja, by pokazać dziesiątkom tysięcy naszych gości oraz milionom Polaków przed telewizorami, że Katowice są nowoczesną metropolią, tętniącą energią naszych mieszkańców, stawiającą na kulturę, muzykę i rozrywkę na najwyższym poziomie. Wyjątkowość Katowic podkreśla tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki, którym nasze miasto - jako jedyne w Polsce - może się pochwalić - powiedział prezydent miasta Marcin Krupa.

- Dla nas to wielkie wyzwanie realizacyjne. Multimedialna, wysoka na 8 pięter scena, a na niej ponad 100 artystów - podkreśliła członek zarządu i dyrektor programowy Telewizji Polsat Nina Terentiew.

W Katowicach powstanie scena o całkowitej powierzchni 322 m kwadratowych. Szeroką na 65 m i wysoką na 22 m scenografię uzupełni prawie 500 mkw ekranów ledowych i 800 urządzeń rozświetlających. Moc nagłośnienia wyniesie 300 kW, a koncert pokaże 15 kamer.



Polskie gwiazdy "Sylwestrowej Mocy Przebojów" oprócz własnych przebojów zagrają covery, które podbiły serca Polaków. Usłyszymy m.in. "The Final Countdown" Europe w wykonaniu zespołu Feel, "Forever Young" Alphaville zaśpiewa Natalia Szroeder, a "Susanna" The Art Company z publicznością wykona Michał Wiśniewski. Będzie można zatańczyć w rytmie wielkiego hitu Whitney Houston "I Wanna Dance With Somebody", który zaśpiewa Ewa Farna, czy usłyszeć klasyk A-ha "Take On Me" w wykonaniu Video.



Nie zabraknie również wielkiego hitu Madonny "La Isla Bonita", który zaprezentuje Blue Cafe. Publiczność będzie mogła również posłuchać duetu, powstałego właśnie z myślą o tegorocznej Sylwestrowej Mocy Przebojów. Po raz pierwszy Sylwia Grzeszczak i Beata Kozidrak zaśpiewają wspólnie przebój Cher z 1989 roku - "If I Could Turn Back Time".



Organizator 10. jubileuszowej Sylwestrowej Mocy Przebojów Katowice 2016 przygotuje sektor wyposażony w specjalnie zaadaptowany podest dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach, mających problemy z poruszaniem się, niewidomych) wraz z opiekunami. Sektor zlokalizowany jest przy przejściu podziemnym na skrzyżowaniu al. Korfantego i al. Roździeńskiego w Katowicach, naprzeciwko sceny