"#Supermodelka Plus Size" od września w Polsacie [zwiastun]

We wrześniu na antenie Polsatu zadebiutuje nowy program "#Supermodelka Plus Size".

"#Supermodelka Plus Size" będzie jedną z jesiennych nowości Polsatu /Polsat

Udział w programie chciało wziąć przeszło tysiąc dziewczyn w wieku od 18 do 28 lat, noszących rozmiar 42 i większy. Tylko 52 z nich dostało zaproszenie na castingi. Z tej grupy jury - Ewa Minge, Emil Biliński, Ewa Zakrzewska i Rafał Maślak - wyłoniło 15 kandydatek, które mają szansę w programie pokazać swoje największe atuty.



Na uczestniczki, które zamieszkały w domu modelek, w najbliższych tygodniach czeka wiele zadań. Pozwolą im one nie tylko sprawdzić własne możliwości, ale również pokonać lęki czy zmierzyć się z problemami z przeszłości. Ostatecznie natomiast zweryfikują, która z dziewczyn ma największe szanse na zostanie supermodelką plus size. Na razie trudno ocenić, komu przypadnie zwycięstwo w programie, jurorzy wiedzą jednak dokładnie, kogo szukają.

- W tym zawodzie ważny jest charakter, osobowość, wyobraźnia i inteligencja - mówi Ewa Minge, projektantka i jurorka pierwszej edycji programu "#Supermodelka Plus Size". - Modelka plus size ma oczywiście wzbudzać w nas tolerancję, wywołać akceptację, ale też - podobnie jak modelka w standardowym rozmiarze - zachwyt. Ważne są odpowiednie proporcje. Większy rozmiar nie oznacza zaburzeń sylwetki, nie propaguje otyłości i nie zwalnia dziewczyn z konieczności ćwiczenia i dbania o ciało.



- Aby zostać modelką plus size nie wystarczy mieć większego rozmiaru. Program nie propaguje niezdrowego trybu życia czy zaniedbania. Modelka, zarówno ta w rozmiarze XS, jak i XL, powinna mieć zadbane, jędrne i proporcjonalne ciało. Powinna zdrowo się odżywiać, a wolny czas spędzać aktywnie. To jedne z najważniejszych wyznaczników, którymi się kieruję, szukając w programie tej jedynej modelki plus size. Wiem, że ciężko spełniać wszystkie te warunki, ale szukamy supermodelki, która będzie naprawdę wyjątkowa - dodaje juror Rafał Maślak.



Krągłe kobiety mają dzięki udziałowi w programie "#Supermodelka Plus Size" niepowtarzalną okazję na zrobienie kariery w modelingu, ale i w walce z własnymi słabościami i kompleksami. W każdym tygodniu uczestniczki będą mierzyć się ze swoimi problemami i stawiać czoło nowym wyzwaniom, które nie tylko przygotują je do kariery, ale także dostarczą możliwości zawodowych w drodze na szczyt. Wyrażą na zewnątrz swoją autentyczność i odbędą fascynującą podróż od nieśmiałych kobiet, często poniżanych w przeszłości, do pewnych siebie supermodelek.



Czteroosobowe jury będzie doradzać im na tej drodze we wszystkich etapach i wybierać, kto ma to coś, żeby przejść do następnego odcinka, a kto musi zostać wyeliminowany. Przed uczestniczkami zadania aktorskie, sportowe, taneczne i próba swoich sił w reklamie telewizyjnej. Nie zabraknie też takich, które każą im zmierzyć się ze swoimi słabościami czy niezbyt miłymi sytuacjami z przeszłości.

Program "#Supermodelka Plus Size" oparty jest na niemieckim formacie "Curvy Supermodel", na licencji firmy Armoza Formats. W pierwszym sezonie zobaczymy 10 odcinków. Za produkcję odpowiada Rochstar.