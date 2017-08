"#Supermodelka Plus Size" od 6 września w Polsacie

Od środy, 6 września, można będzie oglądać jesienną nowość Polsatu - program "#Supermodelka Plus Size". Program emitowany będzie o godz. 20.35, tuż po "Świecie według Kiepskich".

Program "#Supermodelka Plus Size" emitowany będzie w środowe wieczory /Polsat

Takiego programu w polskiej telewizji jeszcze nie było. Nadchodzi rewolucja i nowy ideał kobiecego piękna - "#Supermodelka Plus Size". Zbliża się czas, w którym królować będzie niedoceniony do tej pory rozmiar plus size. "Udowodnimy, że kobiecego piękna nie da się zmierzyć centymetrem, a rozmiar 42 i większy też może być bardzo atrakcyjny. Damy przepustkę do kariery w modelingu kobietom pełnym krągłości i wdzięku" - zapowiadają twórcy programu.



W ostatnich latach branża modowa przechodzi spektakularny przełom i wiele marek otwiera się na duże rozmiary. Tylko w samych w Stanach Zjednoczonych, wartość rynku plus size wynosi około 20 miliardów dolarów. Teraz poznamy polską Supermodelką Plus Size. Pomogą w tym cztery wyjątkowe osobowości ze świata mody: projektantka Ewa Minge, fotograf Emil Biliński, najsłynniejsza polska modelka plus size Ewa Zakrzewska i model Rafał Maślak. Dobrym duchem i mentorką uczestniczek będzie kolorowy ptak polskiej mody i najsłynniejsza blogerka w naszym kraju - Macademian Girl. Kogo jurorzy będą chcieli zobaczyć w programie? Przekonamy się od 6 września w Polsacie.



Światowe modelki plus size: Ashley Graham, Iskra Lawrence czy Robyn Lawley zachwycają urodą. Podbiją wybiegi, zawładnęły uwagą mediów i osiągnęły ogromny sukces w mediach społecznościowych. W Polsce modeling w rozmiarze 42 i większym nie jest aż tak popularny. Program "#Supermodelka Plus Size" ma szansę to zmienić, wpłynąć na postrzeganie piękna i dowiedzie, że nie jest ono zdefiniowane rozmiarem.



W ogólnokrajowym castingu twórcy poszukiwali twarzy i sylwetki przyszłości - pełnej siły, wdzięku, stylu i krągłości. Podstawowym kryterium programu był rozmiar 42 lub większy, przy wzroście co najmniej 170 cm oraz w przedziale wiekowym: 18-28 lat. Na casting zgłosiło się ponad tysiąc dziewczyn. Tylko 52 z nich dostało zaproszenie do kolejnego etapu. Spośród tych, które zaprezentowały się przed jurorami, 30 musiało zmierzyć się z pierwszym zadaniem. Z tej grupy jury wyłoniło 15 kandydatek i właśnie one zamieszkały w domu modelek. To wszystko będzie można zobaczyć w dwóch pierwszych odcinkach "#Supermodelki Plus Size".



Dziewczyny w programie pokażą swoje największe atuty. A w drodze na sam szczyt będzie im towarzyszyć jury z doświadczeniem modowym: Ewa Minge, Emil Biliński, Ewa Zakrzewska i Rafał Maślak. Bardzo im zależy, aby wszystkie kobiety o krąglejszych kształtach dostrzegły własne mocne strony, zaakceptowały siebie i uwierzyły, że świat stoi przed nimi otworem.



Tytuł "Supermodelki Plus Size" otrzyma uczestniczka, która najlepiej spełni kryteria postawione przez jury oraz branżę mody. Aby finałowa piętnastka mogła w pełni pokazać swój potencjał, oddana zostanie w ręce ekspertów. Mają oni wydobyć z uczestniczek naturalne piękno, ale też, jeśli zajdzie taka potrzeba, wprowadzić w ich wygląd zmiany, które pomogą im zostać profesjonalną modelką plus size.



W gronie stałych ekspertów programu znajdą się również: stylista włosów marki Kemon - Klaudiusz Iciek, wizażystka gwiazd Anna Orłowska, międzynarodowy ekspert brafittingu marek Panache Lingerie - Izabela Sakutova oraz kostiumograf filmowy i telewizyjny - Katarzyna Śródka. W kolejnych odcinkach będą pojawiać się specjaliści w dziedzinach związanych z tematami odcinków, a wśród nich: projektantka Viola Piekut, reżyser i choreograf pokazów mody Jarosław Szado, psycholog Patrycja Plewka, tancerz Rafał Maserak, choreograf Kris Adamski, gwiazda serialu "Pierwsza miłość" - Mateusz Banasiuk oraz dziennikarz i szef redakcji Pogody Telewizji Polsat Marek Horczyczak.

W każdym odcinku uczestniczki, które zamieszkały w domu modelek czeka wiele zadań. Pozwolą im one nie tylko sprawdzić własne możliwości, ale również pokonać lęki czy zmierzyć się z problemami z przeszłości. Konkurencje zweryfikują szanse dziewczyn na zostanie Supermodelką Plus Size.





Poprzez konkurencje uczestniczki odbędą fascynującą podróż od nieśmiałych kobiet, często poniżanych w przeszłości, do pewnych siebie supermodelek. Jurorzy i eksperci będą doradzać im na tej drodze we wszystkich etapach i wybierać - kto przejdzie do następnego odcinka, a kto zostanie wyeliminowany. Przed uczestniczkami zadania aktorskie, sportowe, taneczne i próba swoich sił w reklamie telewizyjnej.



Tytuł "Supermodelki Plus Size" zdobędzie tylko jedna z piętnastu finałowych uczestniczek programu, a na zwyciężczynię czekają wspaniałe nagrody: udział w zagranicznym pokazie Ewy Minge - w Paryżu lub Mediolanie, sesja okładkowa w magazynie "Claudia", 50 tys. złotych od fundatora nagrody głównej - firmy LIDA, producenta rajstop i pończoch dla kobiet plus size i jeszcze jedna niespodzianka, która znajdzie swoje rozwiązanie w finale programu.

Show "Supermodelka Plus Size" oparty jest na niemieckim formacie "Curvy Supermodel", na licencji firmy Armoza Formats, zadebiutuje na antenie Telewizji Polsat 6 września o godzinie 20:35.



W pierwszym sezonie zobaczymy 10 odcinków. Za produkcję show odpowiada Rochstar.