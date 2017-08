"#Supermodelka Plus Size": Kogo zobaczymy w pierwszym odcinku?

6 września na antenie Polsatu zadebiutuje nowy program o modelingu w wersji plus size. W show czekają na widzów chwile śmiechu, wzruszeń, a także wiele emocjonujących momentów związanych z decyzjami jury. W dwóch odcinkach castingowych programu "#Supermodelka Plus Size", spośród ponad 1000 kandydatek, jury wyłoni łącznie 15 uczestniczek, które zamieszkają w domu modelek. Jakie historie zobaczymy w pierwszym odcinku castingowym?

Premiera "#Supermodelka Plus Size" już 6 września /Polsat

Kandydatki, które przyszły na otwarty casting zaprezentowały pełen wachlarz typów urody i osobowości, ale też powodów, jakie zdecydowały o zgłoszeniu do programu. Obok pełnych radości opowieści o dziecięcym marzeniu by zostać modelką, czy niekrytego "parcia na szkło", jurorzy usłyszeli niezwykle poruszające historie o chorobie, walce o godność i szacunek.



Zdjęcie W walce o tytuł Supermodelki Plus Size wzięło udział 1000 kandydatek / Mateusz Nasierowski / Polsat

Reklama

W programie zobaczymy historię dziewczyny, która marzy o tym, aby zostać pierwszą w Polsce pogodynką plus size. Uważa, że modeling - obycie z kamerami, z wybiegiem, ekipami stylistów czy makijażystów - pomoże jej w tym.

Wśród kandydatek znalazła się dwudziestosześcioletnia matka czwórki dzieci. Pierwsze urodziła w wieku zaledwie 20 lat. Teraz, kiedy dzieci chodzą do przedszkola, postanowiła zrobić coś dla siebie. Przy olbrzymim wsparciu kochającego partnera, chce spełnić swoje marzenie i zostać modelką. Nie chodzi jej jednak jedynie o siebie. Pragnie pokazać kobietom i matkom, że nawet mama czwórki dzieci może być piękna, zadbana i aktywna zawodowo, na czym nie ucierpi jej rodzina.

Kolejną kandydatką jest uśmiechnięta i pełna energii blondynka. Życie zdążyło ją już jednak bardzo doświadczyć. Po tragicznej śmierci mamy, kiedy miała 10 lat, była wychowywana wraz z rodzeństwem jedynie przez ojca. Tacie dedykuje swój udział w programie. W szkole doświadczyła prześladowania ze strony rówieśników, właśnie ze względu na swój wygląd.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "#Supermodelka Plus Size" [promo 2] Polsat

Pojawi się również historia, która wydaje się niemożliwa, gdy myślimy o osobach w rozmiarze plus. Dziewczyna jest szkalowana z powodu wagi. Zaczyna się odchudzać. Waży zaledwie 40 kilogramów! Cudem odzyskuje zdrowie i siłę dzięki rodzicom. Postanawia przestać przejmować się swoją wagą i zacząć normalnie żyć, nawet będąc plus size. Swoim udziałem w programie chce pokazać do czego może doprowadzić dyskryminowanie osób o większym rozmiarze.



To jedynie kilka historii uczestniczek, które poza marzeniem o zostaniu Supermodelką Plus Size, chcą też być po prostu szczęśliwe robiąc to, co kochają, a często też zmienić świat. Pragną pokazać, że dyskryminacja to negatywne i niszczące zjawisko. Zamierzają udowodnić, ze kobiety w każdym rozmiarze mogą być piękne, jeśli tylko dbają o siebie, mają wokół życzliwych ludzi i robią to, co kochają.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "#Supermodelka Plus Size": Koniec dyktatury rozmiaru 36 Polsat

Choć opowieści kandydatek potrafią zarówno rozśmieszyć, jak i wzruszyć, jury ma za zadanie znaleźć profesjonalną pierwszą polską #Supermodelkę Plus Size i odłożyć na bok sentyment oraz wrażliwość. Z ponad tysiąca kandydatek, jury wybierze 30 dziewczyn, które przejdą do drugiego etapu castingu, a z tej grupy, jedynie 15 zamieszka w domu modelek i rozpocznie pracę, by zostać profesjonalną #Supermodelką Plus Size! Jak sobie poradzą, będzie można przekonać się od września, w każdą środę o 20.35 w Polsacie

Program "#Supermodelka Plus Size" oparty jest na niemieckim formacie "Curvy Supermodel", na licencji firmy Armoza Formats. W pierwszym sezonie zobaczymy 10 odcinków. Za produkcję odpowiada Rochstar.