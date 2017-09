"#Supermodelka Plus Size": Kilogramy nas nie definiują

6 września poznamy dziewczyny, które zgłosiły się do nowego show Polsatu o modelingu w wersji plus size. W dwóch odcinkach castingowych programu „#Supermodelka Plus Size”, spośród ponad 1000 kandydatek, jury wyłoni łącznie 15 uczestniczek, które zamieszkają w domu modelek. Kogo z pierwszego odcinka castingowego jurorzy będą chcieli zobaczyć w programie?

Uczestniczki "#Supermodelka Plus Size" /Mirek Kaźmierczak /Polsat

Przed wami dziewczyny, które kochają siebie i nikogo nie udają: "Mam nadzieję, że zrobię karierę i będę modelką" - nie kryje jedna z kandydatek.



Mają wiele uroku! Rafał Maślak będzie zachwycony: "Ale ty jesteś fajna" - skomplementuje jedną z dziewczyn.



Dziewczyny, które przyszły na casting, zaprezentowały pełen wachlarz typów urody i osobowości, ale też powodów, jakie zdecydowały o zgłoszeniu do programu. Dlaczego zgłosiły się do programu "#Supermodelka Plus Size? Łączy je jedno marzenie! "Chciałabym pokazać Polsce, że nie ma się czego wstydzić." - mówi jedna. "Kilogramy nas nie definiują" - dodaje kolejna. "Kobiety o większych rozmiarach też mogą być piękne" - zapewnia następna uczestniczka show.



Kandydatki pełne krągłości i wdzięku dostaną szansę zaprezentowania się przed jury i przekonania Ewy Minge, Ewy Zakrzewskiej, Emila Bilińskiego i Rafała Maślaka, że to właśnie im należy się miejsce w pierwszej polskiej edycji nowej produkcji Polsatu.



Część z nich zobaczymy w pierwszym odcinku castingowym już 6 września. Dziewczyny w programie pokażą swoje największe atuty - niektóre z nich wystąpią w kostiumach kąpielowych! Stroje, odpowiednie do typu sylwetki, pomoże dobrać Macademian Girl. Słynna blogerka zadba nie tylko o wygląd dziewczyn, ale również o ich samopoczucie. Kogo jurorzy będą chcieli zobaczyć w programie? Przekonamy się już w środę, 6 września, o godz. 20.40 w Polsacie.