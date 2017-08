"#Supermodelka Plus Size": Dziewczyny świadome swojego ciała

Już 6 września na antenie Polsatu wystartuje program, który wyłoni pierwszą w Polsce Supermodelkę Plus Size. W jury zasiądzie jedna z najbardziej znanych na świecie polskich projektantek mody - Ewa Minge.

W jej kreacjach pojawiały się publicznie największe światowe gwiazdy jak Paris Hilton, Kelly Rowland czy Ivana Trump. Teraz projektantka szuka dziewczyny plus size, której chce otworzyć drzwi do międzynarodowej kariery.



Jakich dziewczyn szuka Ewa Minge do programu "#Supermodelka Plus Size"?



"Chcę widzieć dziewczyny aktywne, dziewczyny świadome swojego ciała" - zapowiada Minge.



W programie "#Supermodelka Plus Size" Ewa Minge zwróci szczególną uwagę na problem braku akceptacji kobiet plus size przez otoczenie.

"Niech wszyscy zobaczą słowa, którymi was obrzucali. Nie bójcie się dziewczyny! Nie wiem, czy w polskim show-biznesie jest osoba, które tyle hejtu przyjęła na swoją twarz, jak ja"- dodaje Minge.



A jaką jurorką będzie Ewa Minge? Czy będzie surowa dla kandydatek na #Supermodelkę Plus Size? Przekonamy się już niebawem! Premiera programu "#Supermodelka Plus Size" - 6 września, o godz. 20.35 na antenie Polsatu.