"#Supermodelka Plus Size": Co w drugim odcinku?

Premierowy odcinek programu "#Supermodelka Plus Size" pokazał, że mamy w Polsce mnóstwo atrakcyjnych dziewczyn pełnych krągłości i wdzięku! Z ponad tysiąca kandydatek, podczas castingu, a następnie po sesji zdjęciowej, jury wybrało pierwsze siedem, które będą walczyć o tytuł #Supermodelki Plus Size. W drugim odcinku wybrane zostanie kolejne osiem uczestniczek, które zamkną finałową piętnastkę i zamieszkają w domu modelek.

W drugim odcinku "Supermodelki..." poznamy kolejne wybranki jurorów /Mateusz Nasierowski /Polsat

W drugim odcinku programu "#Supermodelka Plus Size" przed jurorami ponownie stanie pełen przekrój kandydatek. Najróżniejsze typy urody i powody zgłoszenia się do programu sprawią, że jurorzy nie raz stoczą zażartą dyskusję na temat dalszych losów uczestniczek.

Na castingu pojawi się studentka psychologii, która chce zostać seksuologiem. Dziewczyna, która pracuje jako profesjonalna modelka, wie jak pozować oraz w jaki sposób zaprezentować się na wybiegu. Właśnie takich kandydatek poszukuje Ewa Minge, a oczarowany nią Rafał Maślak twierdzi, że jest "polską Monicą Bellucci". Czy niewątpliwe atuty zagwarantują jej awans do kolejnego etapu?

Kolejna kandydatka pochodzi z maleńkiej wioski, gdzie pracuje w mleczarni. Marzy o tym, żeby udowodnić swoim kolegom z pracy, że może być piękna, a program będzie dla niej pierwszym krokiem do ucieczki ze wsi. Chciałaby wyruszyć w świat, pomóc rodzicom i żyć tak, żeby nigdy niczego jej nie zabrakło. Do programu przyszła, by pokazać, że plus size może być "super ekstra seksi".

Przed jurorami stanie również dziewczyna, której koledzy nigdy nie postrzegali jako kobietę, ale jako kumpla. Uprawia sporty, jest wytatuowana i zawsze w męskich ubraniach. Sukienki i buty na obcasie odbierają jej poczucie komfortu. Jednak zdecydowała się spróbować swoich sił w programie, w którym poszukiwana jest supermodelka. Mimo, że oznacza to wyjście z jej strefy komfortu, jest zdeterminowana by pokazać bliskim, że może być piękna i kobieca.

Pojawi się także uczestniczka, w której życiu nie brakowało trudnych chwil. Kiedyś długowłosa brunetka z pięknym ciałem, dziś dziewczyna plus size z kompleksami. 10 lat temu wykryto u niej guza przysadki mózgowej, którego leczenie całkowicie zmieniło jej wygląd. W programie chce pokazać, że jest silna, ale też powiedzieć ludziom, że waga to nie zawsze efekt odżywania, ale też poważnej choroby. Ma nadzieję, że jej historia spowoduje, że ludzie przestaną komentować widząc kogoś otyłego, bo ten ktoś mógł kiedyś być piękny i... zdrowy.

W drugim odcinku na widzów czeka wiele innych charyzmatycznych uczestniczek, spośród których podczas castingu i sesji zdjęciowej jury wybierze osiem. Dołączą one do wybranej w pierwszym odcinku siódemki, zamieszkają w domu modelek i będą miały szansę zostać pierwszą w Polsce "#Supermodelką Plus Size".

Drugi odcinek programu "#Supermodelka Plus Size" w środę, 13 września. o 20.40 w Polsacie.