"Stranger Things": Premiera 2. sezonu. Gdzie obejrzeć serial online?

Fani "Stranger Things" mają powody do radości. W piątek, 27 października, na platformie Netflix odbywa się premiera drugiego sezonu "Stranger Things". Czy jeszcze gdzieś będzie można obejrzeć serial?

Kadr z serialu "Stranger Things 2" /Netflix /materiały programowe

27 października to dzień premiery drugiego sezonu jesiennego hitu Netflixa, drugiego sezonu serialu "Stranger Things".

Wszystkie odcinki będą dostępne w serwisie Netfilix. Już 27 października będzie można śledzić, co działo się po zniknięciu Jedenastki w Upside Down i powrocie Willa do świata rzeczywistego.

Will zmaga się z zaburzeniami typu PTSD. Nawiedzają go też wizje związane ze światem, z którego pochodzi Demogorgon. Zrozpaczona Joyce musi walczyć o syna. Czy pojawią się nowe stwory zagrażające małemu miasteczku Hawkins?

Czy będzie można obejrzeć "Stranger Things" online za darmo? Czy serial będzie dostępny na innych platformach? Dla fanów, którzy będą chcieli uniknąć wszelkich opłat związanych z możliwością obejrzenia "Stranger Things", mamy złą wiadomość. Jedyną opcją legalnego obejrzenia serialu jest oglądanie go na platfomie Netflix.

Przypomnijmy, że premiera drugiego sezonu "Stranger Things" jest jednocześnie premierą wszystkich odcinków. Oznacza to, że już 27 października będzie można obejrzeć cały nowy sezon.

Wideo "Stranger Things 2" [fragment serialu Netflix]