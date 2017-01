Startują castingi do nowego show Polsatu

Takiego programu w polskiej telewizji jeszcze nie było! Ruszają właśnie castingi do nowego programu, przez prasę zagraniczną okrzykniętego jednym z najbardziej oczekiwanych telewizyjnych show na świecie. Ta produkcja udowadnia, że piękno nie ma rozmiaru i daje przepustkę do kariery w modelingu kobietom o pełnych kształtach.

Producenci show szukają kobiet w przedziale wiekowym: 18-28 lat /materiały prasowe

Branża modowa przechodzi spektakularną rewolucję i wiele marek otwiera się na "duże kobiety". Ostatnio, tylko w samych w Stanach Zjednoczonych, rynek XL wzrósł do 20 miliardów dolarów. Dlatego, jeżeli chcesz zostać modelką o zaokrąglonych kobiecych kształtach i przeżyć wielką przygodę, to zgłoś się do nowego programu telewizji Polsat! - zachęcają producenci show.



Reklama

To program przełomowy, który ma szansę zmienić nasze postrzeganie piękna. Udowodni, że prawdziwe piękno nie jest zdefiniowane rozmiarem. Aż 81% mężczyzn na świecie już to wie i preferuje pełniejsze kobiety od chudych! Program ten jest więc wyzwaniem dla ludzkich uprzedzeń do zaokrąglonych damskich kształtów - przekonują.



W ogólnokrajowym programie castingowym poszukiwana jest twarz i sylwetka przyszłości - pełna siły, wdzięku, stylu i krągłości. Podstawowym kryterium udziału w show jest modelka w rozmiarze 42. lub większym, wzroście co najmniej 170 cm oraz w przedziale wiekowym: 18-28 lat.



Kobiety popularnie określane mianem "plus size" mają dzięki udziałowi w tym show niepowtarzalną okazję na zrobienie kariery w modelingu, ale i w walce z własnymi słabościami i kompleksami. W każdym tygodniu uczestniczki będą mierzyć się ze swoimi problemami i stawiać czoło nowym wyzwaniom, które nie tylko przygotują je do kariery, ale także dostarczą możliwości zawodowych w drodze na szczyt. Wyrażą na zewnątrz swoją autentyczność i odbędą fascynującą podróż od nieśmiałych, "puszystych" kobiet, często poniżanych w przeszłości, do pewnych siebie modelek.

Czteroosobowe jury składające się z ekspertów z doświadczeniem modowym plus size będzie doradzać im na tej drodze we wszystkich etapach i wybierać, kto ma to coś, żeby przejść do następnego odcinka, a kto musi zostać wyeliminowany. Będziemy im towarzyszyć w inspirującej podróży, odkrywając ich lęki, walkę i radości, ponieważ reprezentują one piękno prawdziwych kobiet na całym świecie. Wszystkie one kwestionują rygorystyczne stereotypy piękności, ale tylko jedna z nich może zdobyć tytuł tej najlepszej!



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Show Polsatu dla kobiet "plus size" Polsat

Ten program nie ma prowadzącego. To jurorzy pełnią kilka ról: są prowadzącymi, członkami jury, ekspertami i mentorami. W kolejnych odcinkach będą pojawiać się goście w postaci ekspertów w danych dziedzinach, związanych z tematami odcinków. Przed uczestniczkami zadania aktorskie, sportowe, taneczne i próba swoich sił w reklamie telewizyjnej. Nie zabraknie też takich, które każą im zmierzyć się ze swoimi słabościami czy niezbyt miłymi sytuacjami z przeszłości.



Jedna z najpopularniejszych modelek plus size - Ashley Graham - od początku głośno mówi o krzywdzących standardach panujących w branży mody. Choć nie ma figury modelki, a jej rozmiar znacznie odbiega od standardów panujących w branży mody, z powodzeniem pojawia się w kolejnych sesjach zdjęciowych i udowadnia, że kobiecego piękna nie da się zmierzyć centymetrem. Przez wielu uważana jest za ambasadorkę pozytywnego stosunku do swojego ciała i samoakceptacji. Ashley Graham jako jedna z pierwszych modelek "plus size" trafiła na okładkę brytyjskiej biblii mody - "Vogue'a".



W listopadzie 2016 w Los Angeles odbyła się gala magazynu Glamour, na której rozdano nagrody dla "kobiet roku". Na czerwonym dywanie furorę zrobiły dwie najpopularniejsze obecnie modelki plus size. Wspomniana wcześniej 28-letnia Ashley Graham pozowała w białym, koronkowym kombinezonie Galia Lahav z wycięciem na dekolcie. Natomiast 26-letnia Iskra Lawrence, nazywana "Gigi Hadid XXL", wybrała metaliczną sukienkę od Christian Siriano. Obie pozowały do zdjęć, chętnie eksponując swoje pełne kształty.



Show oparte jest na niemieckim formacie "Curvy Supermodel", na licencji firmy Armoza Formats. Seria zakłada 10 odcinków. Za produkcję show odpowiada Rochstar. Format zadebiutuje na antenie Polsatu najprawdopodobniej jesienią 2017 roku.