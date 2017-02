Spektakl "Klątwa": Wydawca TVP Kultura straciła pracę

Wydawca TVP Kultura, Katarzyna Kuszyńska, została zwolniona po emisji materiału o spektaklu „Klątwa” w warszawskim Teatrze Powszechnym. Zawieszona w pełnieniu obowiązków została autorka reportażu Anna Mikołajczyk.

Aktorzy podczas próby medialnej spektaklu "Klątwa" /Andrzej Iwańczuk /Reporter

"Zostałam dziś wyrzucona z pracy. Okazuje się, że wykonywanie swoich obowiązków, czyli informowanie publiczności kulturalnego kanału telewizyjnego o tym, co dzieje się w teatrze, jest czymś skandalicznym. Zdania nie zmienię - żeby mówić o spektaklu, wypada go najpierw zobaczyć. Dziękuję wszystkim za dziewięcioletnią przygodę i do zoba!" - Kuszyńska napisała na Facebooku w środę, 22 lutego.



Materiał dotyczący spektaklu "Klątwa" znalazł się w sobotnim wydaniu programu "Informacje kulturalne" na antenie TVP Kultura. Reportaż Anny Mikołajczyk został zrealizowany na podstawie próby dla mediów. Zamieszanie dotycząca spektaklu "Klątwa" rozpętało się dopiero w tym tygodniu.

Reporterka została zawieszona w pełnieniu obowiązków na dwa tygodnie. Szefostwu TVP nie spodobało się zdanie kończące jej materiał: "Wszystkich, których porusza już sam temat, reżyser zaprasza najpierw na spektakl".



Sobotnie wydanie "Informacji kulturalnych" nie jest już dostępne na platformie VoD.tvp.pl.

Spektakl "Klątwa" Olivera Frljicia wywołał medialną burzę po sobotniej premierze w Teatrze Powszechnym w Warszawie.

Jak podała "Gazeta Wyborcza", wyreżyserowany przez Chorwata Olivera Frljicia na motywach dramatu Stanisława Wyspiańskiego spektakl "Klątwa" "to bezkompromisowy i bezczelny spektakl o dominacji agresywnego katolicyzmu i nacjonalizmu".



"Papież na szubienicy. Naturalnej wielkości pomnik Jana Pawła II zawisa nad sceną, na stryczku. Z tabliczką »obrońca pedofilów«. Wcześniej długie i namiętne fellatio wykona na figurze (z doczepionym dildo) aktorka Julia Wyszyńska" - tak jedną ze scen opisała "GW".

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie 22 lutego 2017 r. wszczęła dochodzenie w sprawie obrazy uczuć religijnych przez twórców przedstawienia. Zawiadomienia złożyli m.in. posłowie PiS Anna Sobecka i Dominik Tarczyński.