"Spadkobiercy": Bez scenariusza i cenzury

7 maja na antenie TV4 odbędzie się premiera siódmego sezonu kultowego serialu "Spadkobiercy".

"Spadkobiercy" wrócą na antenę TV4 już 7 maja /TV4 /materiały programowe

Bajecznie zamożna rodzina Owensów powraca w wielkim stylu na antenę Czwórki. Jak zwykle na bogato, jak zwykle bez scenariusza i jak zwykle bez cenzury, za to z dużą dawką mocno absurdalnego humoru.

Spontaniczny, improwizowany, kreatywny i tworzony przez czołówkę polskiej sceny kabaretowej - jedyny w swoim rodzaju serial komediowy realizowany na żywo na scenie - w nowej odsłonie, z odnowioną oprawą, nową scenografią i poszerzoną obsadą, będzie można oglądać od 7 maja w Czwórce w niedziele ok. godz. 22, po wieczornym filmie.



W siódmym sezonie do stałej obsady serialu, którą stanowią m.in. Artur Andrus, Robert Górski, Piotr Bałtroczyk, Marcin Wójcik, Joanna Kołaczkowska, Michał Wójcik i Marek Grabie - dołączą: Bartosz Gajda, Katarzyna Michalska i Łukasz Pietsch, a wśród gości specjalnych zobaczymy Marka Piekarczyka, Piotra Gąsowskiego, Roberta Gonerę czy Maję Bohosiewicz.



"Spadkobiercy" to unikatowa improwizowana parodia amerykańskich oper mydlanych z plejadą gwiazd polskiego kabaretu w rolach głównych i gościnnym udziałem znanych osób spoza sceny kabaretowej. Serial realizowany jest podczas inscenizowanych przed publicznością spektakli, których koncept opiera się na braku sztywnego scenariusza, a uczestnicy improwizują na bazie ogólnego zarysu fabuły danego odcinka, jaki poznają tuż przed wyjściem na scenę. Pomysłodawcą, reżyserem i głównym scenarzystą "Spadkobierców" jest Dariusz Kamys, a za scenariusz i reżyserię wersji telewizyjnej odpowiada Szymon Łosiewicz.



W pierwszym odcinku nowej serii poznajemy ciąg dalszy ostatnich dramatycznych wydarzeń w rodzinie Owensów. Po tym jak 1500 koni tratowało gości na ślubie Kena z Dorin, Jonathan i Harriet planują swój ślub. I co ważne, a właściwie dla niektórych członków rodziny najważniejsze - powstaje nowy testament Jonathana. George. Billy i Dorin nie są z tego powodu szczęśliwi.



W domu pojawia się nowy kamerdyner Sulivan, który tak naprawdę jest ukrywającym się agentem, dawnym kolegą Hariett z FBI , oraz atrakcyjna kobieta-polityk, która prywatnie zajmuje się łamaniem męskich serc. Frank Dealey zniknął ale jego niecne występki okryły hańbą dawny oddział z Wietnamu, w którym służył razem z Owensem i McPhersonem. Pojawia się ich były dowódca i żąda od Jonathana i Johna, by wykonali na Dealeyu wyrok. Czy weterani są gotowi na to zadanie, jak w roli dowódcy sprawił się Marek Piekarczyk i dlaczego Piotr Bałtroczyk podsumował jego występ stwierdzeniem "Rozłożył nas na łopatki", przekonamy się już 7 maja o godz. 21:50.