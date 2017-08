"Ślub od pierwszego wejrzenia": Amplituda emocji

Na antenę TVN wraca "Ślub od pierwszego wejrzenia". Gospodarze programu zapewniają, że nowy sezon jest znacznie ciekawszy od poprzedniego. Ma obfitować w emocje i zwroty akcji. Ich zdaniem nauka nie jest w stanie zagwarantować sukcesu małżeńskiego, może jednak znacznie ułatwić znalezienie idealnego partnera.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" zadebiutował na antenie TVN w październiku 2016 roku. Jego uczestnikami były osoby, które kwestii znalezienia partnera życiowego nie chciały powierzyć przypadkowi. Wszyscy mieli za sobą nieudane związki, nie zamierzali jednak żyć samotnie. W programie w doborze idealnego partnera wspomagali ich specjaliści: antropolog prof. Bogusław Pawłowski, seksuolog Monika Staruch oraz psycholog dr Piotr Mosak. Eksperci stosowali takie metody naukowe jak testy psychologiczne czy analizy zapachu i wymiarów. O tym, kogo mają poślubić, uczestnicy programu dowiadywali się dopiero na ślubnym kobiercu.

- Mimo że wszystkie pary się rozstały, potwierdzili jednogłośnie, że nie żałują udziału w tym eksperymencie, że to wzbogaciło ich życie, pokazało im wiele rzeczy, zwróciło uwagę na to, co istotne - mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle Monika Staruch.

Mimo licznych kontrowersji program "Ślub od pierwszego wejrzenia" spodobał się widzom TVN, stacja zdecydowała się więc na jego kontynuację. Gospodarze magazynu zapewniają, że druga edycja będzie znacznie ciekawsza niż poprzednia, będzie też w większym stopniu obfitowała w zwroty akcji. Jest to możliwe głównie dzięki wyjątkowo barwnym i zróżnicowanym pod względem osobowości uczestnikom. - Pierwsza edycja była taka, że większość nie wiedziała, o co chodzi, nie było tak dużej reklamy, było dosyć mało kandydatów. To powodowało, że ekspertom trudniej było pracować - mówi prof. Bogusław Pawłowski.

- Jestem bardzo zadowolona, to jest taka amplituda emocji, momentami to przybiera barwę filmów Hitchcocka. Mogę mówić za siebie, ale bardzo często się wzruszałam, śmiałam, były też momenty grozy - dodaje Monika Staruch.

Zdaniem seksuolożki program TVN pokazuje, że dwoje obcych ludzi, którzy w normalnych warunkach nigdy by na siebie nie trafili, mogą stworzyć harmonijny związek. Prof. Pawłowski zauważa natomiast, że trudności ze znalezieniem partnera życiowego to także problem mieszkańców dużych miast. Tylko teoretycznie dają one większe możliwości wyboru odpowiedniego kandydat, rośnie bowiem liczba singli. Zdaniem antropologa pokazuje to, że w warunkach, gdy ludzie sami podejmują decyzję o związaniu się z inną osobą, szansa na przetrwanie w tej relacji 20-25 lat, wynosi 1:10.

- Małżeństwa oparte o rausz amfetaminowy, który nazywamy miłością - to trochę stan psychozy, takie pary się rozstają. Apoteoza miłości natury chemicznej, która miałaby prowadzić do trwałych związków małżeńskich, jest nadużyciem i jest szkodliwa - przekonuje antropolog. - Ta psychoza powoduje, że nie myślimy racjonalnie, nie rozpatrujemy tego w szerszym kontekście, w tym, co jest istotne i fundamentalne dla relacji, natomiast ostatni rozwój technologiczny, rewolucja seksualna, która cały czas ma miejsce, pokazuje, że ludzie mają naprawdę poważny problem z budowaniem relacji - uzupełnia Monika Staruch.

Gospodarze programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" są przekonani, że metody naukowe są doskonałą podbudową do tworzenia udanych związków. Podkreślają też, że kojarzenie małżeństw jest instytucją od wieków znaną wielu kulturom na całym świecie. Zdaniem prof. Pawłowskiego tego typu związki są nawet bardziej trwałe niż relacje oparte na wzajemnej fascynacji. Naukowiec przypomina jednak, że nawet nauka nie da gwarancji sukcesu małżeńskiego. Może jedynie istotnie zwiększyć szanse na powodzenie, pomaga się bowiem odnaleźć ludziom o podobnych charakterach, zainteresowaniach i marzeniach.

- Miłość jest nieujarzmiona, ciągle jest enigmą, nawet eksperci nie są w stanie przewidzieć, kiedy iskra czy chemia miłości zadziała, nawet jeśli zadziała, to w ogóle nie ma gwarancji, że przetrwa ona bardzo długo, czasami gaśnie po 2-3 latach - opisuje antropolog.

Drugi sezon programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" będzie można oglądać w każdy poniedziałek o godzinie 22:30 na antenie stacji TVN. Pierwszy odcinek już 11 września.