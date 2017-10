Nie wszystkim idzie w kuchni jak po maśle. Jednym gotowanie kojarzy się z ciężką pracą, nudnymi zakupami i sprzątaniem bałaganu, inni boją się kulinarnej porażki - wiele razy włożyli całe serce w przygotowanie dania, a goście i tak kręcili nosami nad talerzami. Nowy cykl Magdy Gessler udowodni niedowiarkom, że kuchnia nie jest strasznym miejscem, a gotowanie może być naprawdę sexy. Pierwszy odcinek programu "Sexy kuchnia Magdy Gessler" już w niedzielę, 5 listopada, o godz. 10:55 w Food Network!

Magda Gessler na planie swojego najnowszego programu /materiały prasowe

W nowym programie Magda Gessler przyrządzi dla widzów swoje autorskie dania. Intrygujące połączenia smaków, niezwykłe kompozycje kolorów i kształtów - prowadząca zwraca uwagę nawet na najdrobniejsze detale. Przecież nie tylko smak potrawy jest ważny. Liczy się także to, jak danie zostanie podane.

Już w pierwszym odcinku ikona telewizji odsłoni tajniki kuchni hiszpańskiej. Magda Gessler zaprezentuje swoją ulubioną sałatkę Salpicon z owocami morza. To właśnie krewetki black tiger i świeże mule są doskonałymi afrodyzjakami. Ugotowane al dente mają wzmocnione właściwości! Prowadząca do przepisu doda także ziarna granatu. Niewiele osób wie, że zaraz po arbuzie jest to najlepszy substytut viagry. Salpicon to także soczyste pomidory, pieczona papryka i sałata radicchio. To będzie prawdziwa eksplozja smaków!



Drugą potrawą jest bardzo lekki krem pomidorowy. Jak gotuje go Magda Gessler? Pierwsza zasada: oddzielnie warzywa i pomidory. Prowadząca nieśmiało podpowie panom, jaki składnik najlepiej działa na ich zmysły. Do dania doda aromatyczny czosnek i rozmaryn, a także... kozi ser!

Jedno jest pewne - "Sexy kuchnia Magdy Gessler" uwodzi i dostarcza wielu wrażeń miłośnikom niebanalnych smaków!