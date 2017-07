Serial kryminalny "Miasto skarbów" jesienią w TVP2

Intrygujące kobiety, zrabowane dzieła sztuki i tajemniczy Kraków - to wszystko zobaczymy w najnowszym serialu kryminalnym Telewizji Polskiej "Miasto skarbów". Premiera produkcji zaplanowana jest na jesień 2017.

Aleksandra Popławska i Magdalena Różczka w serialu "Miasto skarbów" /Propeller Film /materiały prasowe

13-odcinkowy serial kryminalny Dwójki "Miasto skarbów" to opowieść o dwóch siostrach: Alicji (Aleksandra Popławska), genialnej historyk sztuki oraz Ewie (Magdalena Różczka), utalentowanej malarce, zajmującej się specyficznymi - i nie zawsze zgodnymi z prawem - zamówieniami dla bogatych kolekcjonerów sztuki.

Alicja rzuca pracę ekspertki w Ministerstwie Kultury w Warszawie i wraca do rodzinnego Krakowa. Podejmuje współpracę z wydziałem policji, który ściga przestępców zajmujących się kradzieżą dzieł sztuki. Tymczasem jej siostra Ewa to jedna z ważniejszych postaci grupy przestępczej, rabującego cenne skarby. Alicja i Ewa stoją po przeciwnych stronach barykady. Ich relacje są skomplikowane także ze względu na bujną przeszłość. Obie kobiety połączą jednak interesy... a pożądanie piękna doprowadzi do zbrodni.



Bohaterem serialu są także światowe arcydzieła. Motorem intrygi w kolejnych odcinkach okażą się m.in. "Gracze" Cézanne’a, fotografie Greene’a, złoty skarb Hunów, "La Bella Principessa" Leonarda, czy chronometr Patek Gondolo.

Zdjęcia potrwają do końca września. Za reżyserię serialu odpowiadają: Marcin Ziębiński (odc. 1-6) i Piotr Jaworski (odc. 7-13).



Obok Aleksandry Popławskej (Alicja Wakar), Magdaleny Różczki (Ewa Wakar) i Piotra Głowackiego (komisarz Szatner), na ekranie zobaczymy także: Adama Ferencego (Moryc), Marcina Bosaka (Max), Izę Kunę (matka), Edwarda Linde Lubaszenkę (Natan Sharon), Adama Krawczuka (Harny), Helenę Ganjalyan (Selena), Jana Wieczorkowskiego (Wroński) i Norberta Rakowskiego (Karl Miller).