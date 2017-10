Ruszają zdjęcia do dwóch serialowych produkcji Canal+

W październiku padnie pierwszy klaps na planie dwóch seriali Canal+. Akcja mrocznego kryminału "Kruk. Szepty słychać po zmroku" rozgrywać się będzie na Podlasiu, z kolei sensacyjny serial szpiegowski "Nielegalni" to adaptacja powieści Vincenta V. Severskiego.

Główną rolę w serialu "Kruk. Szepty słychać po zmroku" zagra Michał Żurawski (L), gwiazdą "Nielegalnych" będzie Grzegorz Damięcki (P) /AKPA

"Kruk. Szepty słychać po zmroku" to serial kryminalny, który zabierze widzów na Podlasie, gdzie nie tylko natura jest surowa, ostra i nieprzewidywalna. Tacy są też mieszkańcy - jedni milczą, drudzy wciąż mówią, jeszcze inni kryją swoje tajemnice.



W Białymstoku dochodzi właśnie do porwania nastoletniego chłopca. Adam Kruk - błyskotliwy inspektor z wydziału kryminalnego - zostaje w związku z tą sprawą oddelegowany z Łodzi. Po latach wraca do miasta, w którym spędził swoje dzieciństwo i dorastał. Na miejscu okaże się, że Kruk będzie musiał się zmierzyć nie tylko ze sprawą porwania, ale także z ciemną stroną swojej przeszłości.



W tytułowej roli wystąpi Michał Żurawski ("Dzikie róże"), a obok niego zobaczymy również Cezarego Łukaszewicza ("Belfer"), Katarzynę Wajdę ("Jesteś bogiem"), Andrzeja Zaborskiego ("Róża") oraz Annę Nehrebecką ("Chce się żyć"). Za reżyserię wszystkich odcinków odpowiada Maciej Pieprzyca, autor "Jestem mordercą" i "Chce się żyć".



Pomysłodawcą i scenarzystą serialu "Kruk" jest Jakub Korolczuk, współscenarzysta filmu "Życie po życiu" z Christiną Ricci i Liamem Neesonem. Za zdjęcia odpowiada Jan Holoubek ("Po prostu przyjaźń") a produkcję: Piotr Dzięcioł (producent nagrodzonego Oscarem filmu "Ida") oraz Łukasz Dzięcioł z Opus TV.



Kolejny serial to "Nielegalni" - adaptacja misternie skonstruowanych szpiegowskich powieści Vincenta V. Severskiego. Mocno osadzony we współczesnych realiach polskich służb specjalnych, w którym osobiste porachunki, zadawnione rany i polityczne ambicje splatają się w pełnej napięcia akcji w Warszawie, Stambule, Sztokholmie oraz Mińsku.



W rolę głównego bohatera Konrada Wolskiego wcieli się Grzegorz Damięcki, który podbił serca widzów rolą Grzegorza Molendy w pierwszym sezonie "Belfra". Na ekranie towarzyszyć mu będzie plejada gwiazd polskiego kina: Andrzej Seweryn ("Ostatnia rodzina"), Sylwia Juszczak ("Krew z krwi" 2), Filip Pławiak ("Czerwony pająk"), Agnieszka Grochowska ("Obce niebo"), Adam Woronowicz ("Sługi boże"), Tomasz Schuchardt ("Cicha noc") i wielu innych.



"Nielegalni" to także najlepsi realizatorzy: reżyser Leszek Dawid ("Jesteś bogiem", "Ki"), operator obrazu Piotr Sobociński jr ("Wołyń"), scenarzyści Dorota Jankojć-Poddębniak ("Czuwaj"), Maciej Kubicki i Bartosz Staszczyszyn oraz producenci: Anna Kępińska i Maciej Kubicki z Telemark ("Bez tajemnic", "Pakt", "Uwikłani").