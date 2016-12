"Rolnik szuka żony": Szymon ma dziewczynę, Robert będzie ojcem

"Ten program kończy się dla mnie najpiękniej jak mógł" - wyznał Szymon w specjalnym odcinku "Rolnik szuka żony", który widzowie TVP1 obejrzeli w Boże Narodzenie. Co się stało? A to nie była jedyna niespodzianka tego wieczoru.

Marta Manowska słucha opowieści o tym, jak Agnieszka i Szymon zostali parą /Facebook

Okazało się, że choć Szymon w programie nie znalazł dla siebie dziewczyny, stało się to już po zakończeniu "Rolnika...". Mężczyzna związał się z Agnieszką, która była kandydatką na żonę Łukasza.

Reklama

"Prezent na Gwiazdkę dostałem niesamowity. Poznałem niesamowitą dziewczynę" - powiedział Szymon w świątecznym odcinku programu.



"Tak zakochana to jeszcze nie byłam. Z nikim tak świetnie się jeszcze nigdy nie dogadywałam. To ten mężczyzna, którego szukałam. Każdej parze tego życzę" - oświadczyła Agnieszka. "Może początkowo ludzie gubią się w tym programie, ale potem się odnajdują" - dodała.





Jak to się zaczęło? Szymon wyznał, że poznał Agnieszkę tuż po zakończeniu nagrywania finałowego odcinka programu "Rolnik szuka żony 3", kiedy to przypadkowo wszedł do pokoju, w którym były kandydatki na żonę Łukasza, czyli Patrycja, Ania i właśnie Agnieszka.

"Atmosfera w tym pokoju była taka nieciekawa, a Agnieszka strasznie mnie wkurzyła" - stwierdził Szymon. "Potem to już się samo potoczyło. Szaleję za tą dziewczyną, choć widzimy się dopiero trzeci raz" - dodał rolnik.

Podczas programu okazało się, że już druga "rolnikowa" para spodziewa się dziecka. Przypomnijmy, że tuż przed Świętami rodzicami zostali Ania i Grzegorz Bardowscy. Teraz swego pierwszego dziecka oczekują Agnieszka i Robert Filochowscy.



"Myślę, że możemy o tym powiedzieć... Agnieszka i Robert spodziewają się dziecka i przygotowują się na jego przyjęcie. Wielkie gratulacje!" - powiedziała podczas świątecznego odcinka prowadząca Marta Manowska.





Tymczasem trwa nabór do czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Więcej informacji na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie produkcji oraz na profilu "Rolnika..." na Facebooku.



Zdjęcie Marta Manowska oraz Agnieszka, Robert i Dawid w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" /Facebook