"Rolnik szuka żony": Grzegorz Bardowski został ojcem

Grzegorz i Anna Bardowscy, bohaterowie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony", zostali rodzicami. Wigilia okazała się dla pary niezwykle szczęśliwa.

Anna i Grzegorz Bardowscy doczekali się pięknego syna /Gałązka /AKPA

Przypomnijmy, że pomiędzy Anią (wówczas Barachim) i Grzegorzem "iskrzyło" od początku programu. Gdy Marta Manowska przywiozła Grzegorzowi listy od kandydatek na żonę, Ania od razu mu się spodobała.



Podczas czytania jej listu zabiły kościelne dzwony, a młody rolnik wypowiedział wówczas prorocze słowa: "Przed panią Anią mógłbym klęknąć na jedno kolano". Grzegorz oświadczył się Ani w grudniu 2015 roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

16 kwietnia para powiedziała sobie sakramentalne "tak". O swoich wrażeniach tak pisał wówczas Grzegorz: "Moi drodzy, jak już niektórzy zdążyli zauważyć od wczoraj jesteśmy z Anią małżeństwem. To był najpiękniejszy dzień w naszym życiu! Wszystko było idealnie. Wprawdzie wyobrażaliśmy sobie, jak nasz ślub może wygadać, ale to co działo się wczoraj przerosło nasze oczekiwania".

Druga edycja programu "Rolnik szuka żony" okazała się niezwykle szczęśliwa. 16 kwietnia odbył się już drugi ślubu tej odsłony show. Sakramentalne "tak" wypowiedzieli przed ołtarzem Ania i Grzegorz.

Teraz przed parą kolejne wyzwanie - wychowanie dziecka. Jeszcze nie wiadomo, jakie imię będzie nosił ich pierworodny.