"Rolnik szuka żony 3": Zbigniew nie chciał wiązać się na stałe

To był z pewnością najbardziej wyrazisty bohater programu "Rolnik szuka żony". Wydawało się, że to jedyny rolnik, który znalazł wymarzoną partnerkę. Jednak finał związku Zbigniewa i Ireny zaskoczył wszystkich.

Zbigniew i jego wybranki - Irena, Łucja i Bogusia /TVP

Zbigniewa (57 lat) do programu zgłosiły jego dorosłe już dzieci. Rolnik jest wdowcem, sam rozbudował gospodarstwo, z wykształcenia jest leśnikiem oraz drogowcem, a z zawodu i zamiłowania rolnikiem i pszczelarzem. Czy naprawdę szukał partnerki w programie?

Zbigniew dostał sporo listów i był tym dość zaskoczony. Ostatecznie po lekturze i pierwszych spotkaniach do swego gospodarstwa zaprosił Łucję, Irenę i Bogusię.

Przypomnijmy, że Łucja jako pierwsza opuściła dom Zbigniewa. Kiedy rolnik przyznał wprost, że woli młodsze kobiety, kobieta postanowiła natychmiast odejść z programu. "Po co wybierałeś starsze, skoro chcesz młode? Spadaj, nienawidzę Cię" - powiedziała.

Ostatecznie Zbigniew wybrał Irenę, którą od początku nieustannie adorował. "Najlepiej czuję się z Irenką. Podoba mi się jej osobowość i skromność. Z Bogusią to by mi było bardzo ciężko. Ona chciałaby zawładnąć wszystkim i sterować, a ja sobie na to nie pozwolę" - oświadczył rolnik.





Zbigniew przyznał, że myśli nawet o ślubie. "Skoro tak mówi, to znaczy, że traktuje mnie bardzo poważnie. To miłe, ja też chciałabym zmienić swoje życie" - stwierdziła Irena. "Widzę się u boku Irenki. Mogę powiedzieć, że jestem trochę zakochany" - mówił Zbigniew.

Kiedy wydawało się, że wszystko zakończy się happy endem, związek Zbigniewa i Ireny rozpadł się... To była z pewnością największa niespodzianka i rozczarowanie tej edycji programu.





W finałowym odcinku okazało się, że rolnik od dwóch miesięcy nie utrzymuje kontaktów z Ireną, tłumacząc się... brakiem czasu. Irena chcąc ostatecznie wyjaśnić całą sytuację, zapytała Zbigniewa, czy ma dla niej czas i wyjadą razem nad morze. Rolnik przyparty do muru przez kobietę - odmówił. Marta Manowska wyglądała na bardzo zaskoczoną obrotem spraw.



"Myślę, że sytuacja pomiędzy nami powoli zmierza do zakończenia związku. Emocje opadły. Nie rozpaczam z tego powodu. Spodziewałam się tego. Zbigniew nie jest ostatnim mężczyzną na świecie" - oświadczyła Irena.

Wideo "Rolnik szuka żony 3: Finał - Zbyszek i Irena

Na spotkanie finałowe przyjechała również Bogusia, odrzucona wcześniej przez Zbigniewa. Okazało się, że rolnik jest z nią w kontakcie. "Cały czas czekam" - powiedziała. Co na to rolnik? "Jestem w kontakcie telefonicznym z różnymi paniami, ale to nic nie rokuje. Może jednak Bogusię powinienem był wybrać" - powiedział.

W trakcie wizyty bohaterów trzeciej edycji programu "Rolnik szuka żony" w "Dzień Dobry TVN" Zbigniew wyznał, że "trudno jest wybrać tak od razu".

"Dla nas to było za mało czasu... Kandydatki były świetne, podobały mi się, ale żeby tak związać się na stałe, na dobre i na złe, to nie jest takie proste. To nie jest taka łatwa sprawa" - stwierdził rolnik. "Mamy nadal kontakty, nie ukrywam, mostów nie popaliliśmy. Miło sobie wspominamy, rozmawiamy. Na razie tylko telefonicznie" - dodał.





Ze słów Zbigniewa nie trudno było wywnioskować, że z żadną z kobiet nie ułożył sobie życia. Być może widzowie TVP1 czegoś więcej dowiedzą się podczas specjalnego odcinka programu. Z uczestnikami trzech dotychczasowych edycji spotkamy się 25 grudnia, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.

"Już nie mogę się doczekać tego spotkania. Jestem ciekawa, jak ułożyło się ich życie. Kto się zaręczył, a kto nadal szuka swojej drugiej połówki" - wyznała Marta Manowska.



"Niektórzy przyjdą ze swoimi wybrankami. I to niekoniecznie tymi, które poznali na planie. Oficjalnie ujawni się też zupełnie nowa para, którą połączył 'Rolnik...'. Myślę, że widzowie nawet nie podejrzewali, że oni mogą być razem" - powiedziała reżyser show Anna Więckowska.

Przypomnijmy, że program połączył już jedną parę. Kasia i Dawid są po zaręczynach i planują ślub. Poza programem partnerów znaleźli również Monika, Szymon i Marek.

Trzecia seria "Rolnika..." okazała się jego najlepiej oglądaną edycją, gromadząc ponad 4,6 mln widzów. Najlepiej oglądane odcinki trzeciej serii miały widownię powyżej 5 mln. Planowana jest już czwarta edycja, którą TVP1 pokaże najprawdopodobniej jesienią 2017 roku. Przygotowania już się rozpoczęły - zgłoszenia do udziału w programie można składać do 31 stycznia.