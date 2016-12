"Rolnik szuka żony 3": Szymon ma dziewczynę, Robert będzie ojcem

"Ten program kończy się dla mnie najpiękniej jak mógł" - wyznał Szymon w specjalnym odcinku "Rolnik szuka żony", który widzowie TVP1 obejrzeli w Boże Narodzenie. Co się stało? A to nie była jedyna niespodzianka tego wieczoru.

Agnieszka i Robert Filochowscy zostaną rodzicami /TVP

Okazało się, że choć Szymon w programie nie znalazł dla siebie dziewczyny, stało się to już po zakończeniu "Rolnika...". Mężczyzna związał się z Agnieszką, która była kandydatką na żonę Łukasza.

"Prezent na Gwiazdkę dostałem niesamowity. Poznałem niesamowitą dziewczynę" - powiedział Szymon w świątecznym odcinku programu.



"Tak zakochana to jeszcze nie byłam. Z nikim tak świetnie się jeszcze nigdy nie dogadywałam. To ten mężczyzna, którego szukałam. Każdej parze tego życzę" - oświadczyła Agnieszka. "Może początkowo ludzie gubią się w tym programie, ale potem się odnajdują" - dodała.

Jak to się zaczęło? Szymon wyznał, że poznał Agnieszkę tuż po zakończeniu nagrywania finałowego odcinka programu "Rolnik szuka żony 3", kiedy to przypadkowo wszedł do pokoju, w którym były kandydatki na żonę Łukasza, czyli Patrycja, Ania i właśnie Agnieszka.

"Atmosfera w tym pokoju była taka nieciekawa, a Agnieszka strasznie mnie wkurzyła" - stwierdził Szymon. "Potem to już się samo potoczyło. Szaleję za tą dziewczyną, choć widzimy się dopiero trzeci raz" - dodał rolnik.

Podczas programu okazało się, że już druga "rolnikowa" para spodziewa się dziecka. Przypomnijmy, że tuż przed Świętami rodzicami zostali Ania i Grzegorz Bardowscy. Teraz swego pierwszego dziecka oczekują Agnieszka i Robert Filochowscy.



"Myślę, że możemy o tym powiedzieć... Agnieszka i Robert spodziewają się dziecka i przygotowują się na jego przyjęcie. Wielkie gratulacje!" - powiedziała podczas świątecznego odcinka prowadząca Marta Manowska.