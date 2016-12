"Rolnik szuka żony 3": Czy Łukasz znalazł w końcu dziewczynę?

Żaden z pięciu głównych bohaterów trzeciej edycji "Rolnik szuka żony" nie znalazł miłości w programie. Monice, Szymonowi i Markowi poszczęściło się poza produkcją. Czemu nie wyszło Łukaszowi?

Wydawało się, że związek Patrycji i Łukasza ma szansę przetrwać /TVP

Łukasz (31 lat) opisywał siebie jako rolnika-podróżnika. Tanzania, Meksyk, Kuba - to tylko niewielka część z podróżniczej mapy rolnika. Mężczyzna wraz z rodzicami prowadzi niemal 100-hektarowe gospodarstwo rolne. Twierdził, że świetnie radzi sobie w pracach na gospodarstwie i wie, jak zorganizować sobie wolny czas. Niestety poszukiwania partnerki nie szły mu tak dobrze.

"Wszystkie listy są ciekawe. Tak naprawdę wszystkie mają coś w sobie" - twierdził Łukasz po lekturze listów, których dostał najwięcej spośród bohaterów trzeciej edycji programu "Rolnik szuka żony".

Przypomnijmy, że ostatecznie rolnik zaprosił do swego gospodarstwa trzy dziewczyny - Anię, Patrycję i Agnieszkę.



Wydawało się, że najlepiej czuje się w towarzystwie Ani, ale jak sam wyznał "serce podpowiada Patrycję". Łukasz długo nie mógł się zdecydować, którą z dziewczyn wybrać. Agnieszce powiedział, że czuł się przy niej najswobodniej. Ani - że jest kobietą z klasą, ale... nie poczuł "chemii". Ostatecznie pokierował się sercem i postawił na Patrycję.





"Zbyt gwiazdorzysz. Mam nadzieję, że dasz się trochę sprowadzić na ziemię" - powiedział dziewczynie w momencie wyboru. Rodzice chłopaka nie kryli zawodu - im najbardziej podobała się Ania. Czy Łukasz dokonał dobrego wyboru? Okazało się, że nie, bo jego związek z Patrycją nie przetrwał...

Dziewczyna nie kryła, że jest wściekła na chłopaka. Zarzuciła mu wprost, że ją zwodził. "To Ty mnie całowałeś i obejmowałeś" - oświadczyła podczas romantycznej randki Patrycja. To spotkanie zakończyło ich związek.





W finałowym odcinku programu "Rolnik szuka żony" Łukasz spotkał się ze wszystkimi dziewczynami, które gościł. Kasia powiedziała, że żałuje udziału w programie, bo zbyt wiele ją to kosztowało, a Łukasz okazał się niedojrzały. Ania przyznała, że już nie jest sama i cieszy się z udziału w produkcji. Patrycja ze łzami w oczach oświadczyła, że drugi raz już by się nie zgłosiła...

Zdjęcie Być może Łukasz żałuje swego wyboru. Jednak jest już za późno, bo Ania znalazła sobie chłopaka /TVP

"Nie pasuję do Łukasza, a on nie pasuje do mnie" - powiedziała w finale Patrycja. "Nie wiesz, czego chcesz. Tworzysz mur i to jest twój problem" - dodała. Łukasz wyznał, że czuje, iż skrzywdził Patrycję. "Każdy przechodzi wiele związków i chciałby, że ten, który się rozpoczyna był tym ostatnim" - przyznał.

Wideo "Rolnik szuka żony 3": Finał - Łukasz i Patrycja

W trakcie wizyty bohaterów trzeciej edycji programu w "Dzień Dobry TVN" Łukasz przyznał, że "nie było łatwo". "Wszyscy chcielibyśmy, żeby to skończyło się happy endem, ale czasami dochodzimy do wniosku, że trzeba się wycofać. Zrobić to wizji jest jeszcze trudniej" - powiedział.

"Wiedzieliśmy, na co się decydujemy, czuliśmy ciężar, wiarę widzów w nas i odpowiedzialność. To nie tylko my chcemy, ale i widzowie oczekują, że się z kimś zwiążemy. Ale serce nie sługa" - dodał.

Ze słów rolnika wynikało, że wciąż jest sam i jak dotąd nie znalazł dziewczyny. Czy od tego czasu coś się zmieniło?



Być może widzowie TVP1 czegoś więcej dowiedzą się podczas specjalnego odcinka programu. Z uczestnikami trzech dotychczasowych edycji spotkamy się 25 grudnia, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.

Przypomnijmy, że program połączył już jedną parę. Kasia i Dawid są po zaręczynach i planują ślub. Poza programem partnerów znaleźli również Monika, Szymon i Marek.

Trzecia seria "Rolnika..." okazała się jego najlepiej oglądaną edycją, gromadząc ponad 4,6 mln widzów. Najlepiej oglądane odcinki trzeciej serii miały widownię powyżej 5 mln. Planowana jest już czwarta edycja, którą TVP1 pokaże najprawdopodobniej jesienią 2017 roku. Przygotowania już się rozpoczęły - zgłoszenia do udziału w programie można składać do 31 stycznia.

