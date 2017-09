Rafał Maślak w "Na dobre i na złe"!

Jeśli model, to próżny? Otóż nie! Temu stereotypowi przeczy wszystko, co robi Rafał Maślak. Wkrótce w serialu "Na dobre i na złe" zagra terapeutę, którym sam mógłby być.

Rafał Maślak na jesiennej ramówce Polsatu /AKPA

"Urzekła mnie jej skromność, dojrzałość i mądrość" - tak Rafał Maślak bronił przed napastliwymi internautami Patrycję - dziewczynę, która w 2015 roku wygrała ogłoszony przez niego konkurs. Nagrodą było zaproszenie na uroczystą galę Polsatu i towarzyszący temu wydarzeniu bankiet. A że zwyciężczyni według fanów nie wyglądała jak wymarzona partnerka dla najpiękniejszego Polaka (miała nadwagę), posypały się kąśliwe komentarze.

Postawa Mistera Polski 2014, który docenił ją za to, jakim jest człowiekiem, nie zwracając uwagi na obwód pasa, zjednała mu opinię fajnego faceta.



Z takim podejściem ma też szansę zaskarbić sobie sympatię uczestniczek reality show "#Supermodelka Plus Size" [emisja w Polsacie od 6 września - red.], którego motto głosi: "Wszystkie jesteście piękne, tylko musicie w to uwierzyć".



Możliwe, że to, co czyni go takim fajnym - ciepłe, pozbawione uprzedzeń podejście do ludzi - sprawi, że spodoba się również w "Na dobre i na złe" (odc. 679), kolejnym - po "Na sygnale" - serialu, w którym się pojawi. Co ciekawe, zagra psychologa, na którego wizytówce widnieje motto: "Rozumiem siebie. Rozumiem innych".

Jako terapeuta w serialu "Na dobre i na złe" Rafał Maślak będzie się nosił na sportowo i wierzył, że w ramach treningu interpersonalnego warto sięgać po nietypowe metody leczenia. Jego bohater zabierze swojego pacjenta, Barta (Piotr Głowacki) na ściankę wspinaczkową.

Wykapany Rafał? Wszystko na to wskazuje, bowiem i jemu prywatnie nie brak ciekawości, zapału oraz serca dla potrzebujących.

Rafał Maślak wspierał dzieci z zespołem Downa i fundację Black Butterflies, działającą na rzecz chorych na raka, a latem tego roku zaangażował się w szukanie domów dla bezdomnych zwierząt. W czasie wolnym pomaga natomiast narzeczonej Kamili Nicpoń prowadzić salon pielęgnacji paznokci. Taki facet to prawdziwy skarb.

