Rafał Maślak nie przynosi pracy do domu

Rafał Maślak jest jurorem w nowym programie "#Supermodelka Plus Size", który jesienią pojawi w Polsacie. Choć Mister Polski 2014 bardzo zaangażował się w ten projekt, po powrocie do domu nie bombarduje swojej narzeczonej informacjami z show-biznesu.

We wrześniu w Polsacie będzie można zobaczyć, jak Rafał Maślak spisuje się w roli jurora /Andras Szilagyi /MWMedia

"#Supermodelka Plus Size" to program oparty na formacie "Curvy Supermodel". Jego bohaterkami są dziewczyny o krągłych kształtach, marzące o karierze modelki. Pierwszy odcinek show zobaczymy we wrześniu. 52 dziewczyny wyłonione w precastingu stanęły przed jury, w skład którego oprócz Maślaka wchodzą: projektantka mody Ewa Minge, jedna z pierwszych modelek plus size w Polsce Ewa Zakrzewska i fotograf mody Emil Biliński. Uczestniczki mają od 18 do 28 lat, mierzą min. 170 cm i noszą odzież w rozmiarze co najmniej 42.

Mimo że od kilku tygodni Maślaka otacza tabun pięknych kobiet, jego narzeczona, Kamila Nicpoń, śpi spokojnie. "Kamila już chyba się przyzwyczaiła, że w pracy mam styczność z atrakcyjnymi dziewczynami. Jesteśmy ze sobą tyle lat. Przez tyle przeszliśmy. Byłem już m.in. jurorem w konkursie Miss Polski. Jesteśmy ze sobą tak zżyci, mamy do siebie zaufanie. Ona może do mnie w każdej chwili zadzwonić. Nie mam przed nią żadnych tajemnic" - przyznaje Maślak w rozmowie z PAP Life.

"Kiedy wracam do domu, nie rozmawiamy za dużo o show-biznesie. Wiadomo, Kamila jest ciekawa, ale nie chcę zbytnio poruszać tego tematu, bo i tak informacji o mnie w mediach jest bez liku. Nie chciałbym, żeby poczuła się tym wszystkim przytłoczona" - stwierdza ikona męskiego stylu.

Partnerka Maślaka jest modelką. W 2014 roku Nicpoń wzięła udział w konkursie Miss Wielkopolski. Maślak oświadczył się swojej wybrance w sylwestrową noc 2016 roku.